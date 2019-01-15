Московский метрополитен возобновил движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии и между станциями Кунцевская и Багратионовская Филевской линии.

Московский метрополитен возобновил движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии"Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров", — сообщается на страничке метрополитера в Twitter.Данные станции были закрыты сегодня около 05:20 утра из-за поступления воды в тоннель. Пассажирам предложили пересесть на бесплатные автобусы от станции метро "Селигерская" до "Петровско-Разумовской".Мэр столицы Сергей Собянин уже поблагодарил сотрудников метро за оперативное устранение последствий ЧП."В течение шести часов была ликвидирована достаточно сложная чрезвычайная ситуация. Все работали слаженно и оперативно", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте мэра.Кроме того, восстановлено движение между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская" Филевской линии, прерванное по техническим причинам.Все пассажиры, опоздавшие из-за инцидента на работу или на другие виды транспорта, смогут получить соответствующие справки, пообещали РИА Новости в пресс-службе столичного метро.