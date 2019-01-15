Гимнастка Кейтлин Охаши привела зрителей и судей в восторг своим необычным выступлением на американском чемпионате. Видеозапись ее номера быстро распространилась в Сети.
Гимнастка Кейтлин Охаши привела зрителей и судей в восторг своим необычным выступлением на американском чемпионате. Видеозапись ее номера быстро распространилась в Сети.
В минувшее воскресенье, 13 января, на странице команды гимнасток
Калифорнийского университета в Twitter появился ролик с выступлением
талантливой спортсменки. Девушка исполняла сложные элементы с невероятной легкостью, чем покорила судей. Больше всего им запомнился эффектный шпагат, который американка сделала сразу после прыжка. "И десяти
баллов недостаточно для оценки выступления Кейтлин Охаши!", – написал создатель аккаунта.
Пользователи Сети остались под большим впечатлением после просмотра
видеозаписи. Один из комментаторов был уверен, что девушка воспользовалась
магией. "Она потрясающая", "Удивительное выступление. Давно не видел ничего
подобного", "Не представляю,
сколько работы ей пришлось перед этим проделать", "Она выполняет трюки
с таким удовольствием! Это вдохновляет!", – писали очарованные пользователи.