Гимнастка Кейтлин Охаши привела зрителей и судей в восторг своим необычным выступлением на американском чемпионате. Видеозапись ее номера быстро распространилась в Сети.

Гимнастка Кейтлин Охаши привела зрителей и судей в восторг своим необычным выступлением на американском чемпионате. Видеозапись ее номера быстро распространилась в Сети.В минувшее воскресенье, 13 января, на странице команды гимнастокКалифорнийского университета в Twitter появился ролик с выступлениемталантливой спортсменки. Девушка исполняла сложные элементы с невероятной легкостью, чем покорила судей. Больше всего им запомнился эффектный шпагат, который американка сделала сразу после прыжка. "И десятибаллов недостаточно для оценки выступления Кейтлин Охаши!", – написал создатель аккаунта.Пользователи Сети остались под большим впечатлением после просмотравидеозаписи. Один из комментаторов был уверен, что девушка воспользоваласьмагией. "Она потрясающая", "Удивительное выступление. Давно не видел ничегоподобного", "Не представляю,сколько работы ей пришлось перед этим проделать", "Она выполняет трюкис таким удовольствием! Это вдохновляет!", – писали очарованные пользователи.