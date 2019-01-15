России и Турции необходимо согласовать свои действия в Сирии после ухода оттуда американских военных. Для этого в Москву срочно летит Реджеп Тайип Эрдоган.

России и Турции необходимо согласовать свои действия в Сириипосле ухода оттуда американских военных. Для этого в Москву срочно летит РеджепТайип Эрдоган.Визит турецкого президента запланирован на 23 января. Егопресс-секретарь сообщил, что на переговорах в Москве с Владимиром Путиным пойдетречь о координации действий Москвы и Анкары в свете вывода американских войск изСирии. Переговоры пройдут за закрытыми дверями в формате один на один.После того, как Дональд Трамп объявил о выводе войск изСирии, турецкий лидер заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке отЕвфрата против сирийских курдов. Правда, после телефонного разговора с американскимпрезидентом Эрдоган решил отложить наступление, напоминает РИА Новости.До этого президент Турции заявил, что это его странаразгромила террористов в Сирии. Эрдоган похвалился, что только с приходом вСирию турецких военных стало ясно, что представляет собой проект "Исламскоегосударство" (террористическая организация, запрещена в России)."Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себекак о противниках "ИГ", никакой борьбы с ним не вели", – сгордостью соврал Эрдоган, фактически оскорбив Россию и ее лидера, забыв, что примерногод назад о полной победе над "Исламским государством" сообщилроссийский президент Владимир Путин.Через несколько дней после заявления Эрдогана, президент СШАс гордостью отчитался в Twitter о своих победах в Сирии. Оказалось, это онразгромил там всех террористов. Дональд Трамп написал, что американским военнымпришлось выполнять работу России, Ирана и Сирии в борьбе с "Исламскимгосударством". "Мы делали их работу. Пора возвращаться домой иперестраиваться", – гласит твит американского лидера.Стоит отметить, что российские военные, в отличие от американскихи турецких, находятся на территории Сирии абсолютно законно, по просьбе президентаБашара Асада. В начале декабря 2017 года Владимир Путин заявил, что"Исламское государство" разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии.После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что арабскаяреспублика полностью освобождена от террористов этой группировки, а последниебоевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.