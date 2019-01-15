России и Турции необходимо согласовать свои действия в Сирии
после ухода оттуда американских военных. Для этого в Москву срочно летит Реджеп
Тайип Эрдоган.
России и Турции необходимо согласовать свои действия в Сирии
после ухода оттуда американских военных. Для этого в Москву срочно летит Реджеп
Тайип Эрдоган.
Визит турецкого президента запланирован на 23 января. Его
пресс-секретарь сообщил, что на переговорах в Москве с Владимиром Путиным пойдет
речь о координации действий Москвы и Анкары в свете вывода американских войск из
Сирии. Переговоры пройдут за закрытыми дверями в формате один на один.
После того, как Дональд Трамп объявил о выводе войск из
Сирии, турецкий лидер заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от
Евфрата против сирийских курдов. Правда, после телефонного разговора с американским
президентом Эрдоган решил отложить наступление, напоминает РИА Новости.
До этого президент Турции заявил, что это его страна
разгромила террористов в Сирии. Эрдоган похвалился, что только с приходом в
Сирию турецких военных стало ясно, что представляет собой проект "Исламское
государство" (террористическая организация, запрещена в России).
"Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе
как о противниках "ИГ", никакой борьбы с ним не вели", – с
гордостью соврал Эрдоган, фактически оскорбив Россию и ее лидера, забыв, что примерно
год назад о полной победе над "Исламским государством" сообщил
российский президент Владимир Путин.
Через несколько дней после заявления Эрдогана, президент США
с гордостью отчитался в Twitter о своих победах в Сирии. Оказалось, это он
разгромил там всех террористов. Дональд Трамп написал, что американским военным
пришлось выполнять работу России, Ирана и Сирии в борьбе с "Исламским
государством". "Мы делали их работу. Пора возвращаться домой и
перестраиваться", – гласит твит американского лидера.
Стоит отметить, что российские военные, в отличие от американских
и турецких, находятся на территории Сирии абсолютно законно, по просьбе президента
Башара Асада. В начале декабря 2017 года Владимир Путин заявил, что
"Исламское государство" разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии.
После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что арабская
республика полностью освобождена от террористов этой группировки, а последние
боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.