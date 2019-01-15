В австралийском Мельбурна продолжается стартовый раунд первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист Евгений Донской смог пробиться во второй круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 44,5 млн долларов.

В австралийском Мельбурна продолжается стартовый раунд первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист Евгений Донской смог пробиться во второй круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 44,5 млн долларов.В матче первого раунда россиянин обыграл серба Ласло Дьере. Встреча продолжалась чуть более трех часов и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Донского, который во втором круге встретится с победителем поединка между итальянцем Марко Чеккинато (17-й номер посева) и сербом Филипом Крайиновичем.В другом матче игрового дня четвертый "сеянный" Александр Зверев из Германии вышел во второй круг, обыграв словенца Альяжа Бедене со счетом 6:4, 6:1, 6:4.