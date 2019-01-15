Журналисты выяснили, что Евгений Миронов растит сына Петю примерно 2-3 лет, которого ему родила суррогатная мать. Прессе удалось выяснить, что артист не доверяет воспитание сына няне, а в Театре Наций для мальчика даже оборудована специальная комната, где малыш может поспать.

Журналисты выяснили, что Евгений Миронов растит сына Петю примерно 2-3 лет, которого ему родила суррогатная мать.По сведениям EG.Ru, это произошло в той же клинике, где несколько лет назад помогли стать родителями Алле Пугачевой и Максиму Галкину. При этом 52-летний народный артист России и худрук Театра Наций очень трепетно оберегает свою частную жизнь от журналистов.Однако прессе удалось выяснить, что артист не доверяет воспитание сына няне, по максимуму проводит с ним свободное время, а в Театре Наций для мальчика даже оборудована специальная комната, где малыш может поспать.Не чает души во внуке и 77-летняя мать Евгения Миронова, которая давно переживала, что ее знаменитый сын никак не может найти спутницу жизни.В артистической среде немало примеров воспитания детей отцами без их матерей. Среди самых известных персон – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Сергей Зверев и некоторые другие.