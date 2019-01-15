На фоне рекордной серии английского Манчестер Юнайтед под управлением нового тренера Оле-Гуннара Сульшера стало известно, что датский наставник готов уже нынешней зимой избавиться от ряда футболистов. Первым под сокращение может попасть бельгиец Маруан Феллайни.

На фоне рекордной серии английского "Манчестер Юнайтед" под управлением нового тренера Оле-Гуннара Сульшера стало известно, что датский наставник готов уже нынешней зимой избавиться от ряда футболистов. Первым "под сокращение" может попасть бельгиец Маруан Феллайни.Полузащитник сборной Бельгии был в фаворе у прежнего тренера манкунианцев португальца Жозе Мойринью, но при Сульшере его игровое время резко уменьшилось, сообщает издание Sportsmole. Источник в клубе сообщает, что тренер готов продать 31-летнего хавбека.Впрочем, о том, что Феллайни не останется без работы, в разное время сообщали издания Италии, Португалии и Китая. Самым именитым в компании претендентов на бельгийца является "Милан". Однако в услугах игрока заинтересован португальский "Порту", а сыграть в чемпионате Поднебесной его приглашает "Гуаньчжоу Эвергранд".