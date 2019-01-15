И снова Струнино. Ситуацию вокруг многострадальной больницы держат на контроле не только чиновники разных уровней, но и представители СМИ. Сегодня наша съемочная группа вновь была в Струнино. На этот раз поводом стал официальный визит главного психиатра России. Зураб Кекелидзе вместе с представителями региональной власти встретился с общественностью и обсудил проблемы местных жителей. На повестке дня - вопрос о будущем психиатрического стационарного отделения струнинского больничного городка. Об итогах встречи расскажет Алексей Домнин.

И снова Струнино. Ситуацию вокруг многострадальной больницы держат на контроле не только чиновники разных уровней, но и представители СМИ. Сегодня наша съемочная группа вновь была в Струнино. На этот раз поводом стал официальный визит главного психиатра России. Зураб Кекелидзе вместе с представителями региональной власти встретился с общественностью и обсудил проблемы местных жителей. На повестке дня - вопрос о будущем психиатрического стационарного отделения струнинского больничного городка. Об итогах встречи расскажет Алексей Домнин.(г. Струнино, Александровский район)Быть или не быть психиатрическому стационару в Струнино? Обсудить этот вопрос в одну из главных новостных столиц региона приехал главный психиатр России. Зураб Кекелидзе прибыл по поручению Министерства здравоохранения России. Его цель - не только встретиться с местной общественностью, но и помочь региональным властям разобраться в необходимости сохранения психиатрического стационара города. На встрече, к слову, также присутствовали и представители областной администрации.Зураб Кекелидзе, главный психиатр России: "Мы это все должны осмотреть и решить: можно здесь открыть или нельзя. Не только с точки зрения пожеланий открыть или не открыть".Напомним, стационарное психиатрическое отделение в Струнино было закрыто на ремонт в июле прошлого года. Теперь специализированная помощь больным, которым необходимо стационарное лечение, оказывается в Областной психиатрической больнице №1 города Владимира. Бывший исполняющий главврача больницы Олег Аристархов опасается, что если такое положение дел сохранится, то струнинской психиатрии будет вынесен плачевный диагноз.Олег Аристархов, бывший и.о. главврача больницы в Струнино: "У нас случилось очень много несчастий. Мы говорим о продолжительности жизни людей, сохранении жизни людей. Вот недавно замерзла девочка, психически нездоровая. Ее просто приехали, сделали галапередол и оставили ее на месте. Тем самым она ушла из дома и замерзла".О пострадавших за этот год говорили и на встрече Зураба Кекелидзе с общественностью города и представителями вневедомственной комиссии по здравоохранению Струнино. Но среди участников встречи нашлись и те, кто высказал свое мнение по поводу обсуждения частных случаев с больными в Струнино.Житель Струнино: "Вас пригласили для того, чтобы решить глобальную проблему с открытием психиатрического отделения в нашем городе. Как я понимаю, туда затрачены глобальные средства, государственные. Президент сказал открыть".Зураб Кекелидзе ответил, что будет делать все, чтобы разобраться в ситуации. Но ничего конкретного не пообещал.Зураб Кекелидзе, главный психиатр России: "Все эти вопросы надо обсудить и решить - как выстроить систему, и это оптимально должно совпадать с возможностями. Вот что мы должны обсуждать".По итогам общения никаких конкретных решений или ответов так и не было вынесено. Какова же будет судьба психиатрического стационара в Струнино? Ответ на этот вопрос жители так и не получили. По их мнению, если эффект от встречи если и был, то минимальный. Но вместе с тем, Зураб Кекелидзе отметил, что для постановки окончательного диагноза струнинской психиатрии необходимо провести большую работу и проанализировать необходимость существования струнинского стационара для лечения людей с психическими заболеваниями. После чего, отметил психиатр, региональным властям будут даны соответствующие рекомендации.Вопрос о судьбе психиатрического стационара в Струнино остается открытым. А пока проводится диагностика, страсти по Струнино не затихают.