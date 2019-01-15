Чешский вратарь лондонского Арсенала Петр Чех, который провел 124 матча за национальную сборную своей страны, объявил, что проводит свой последний профессиональный сезон. После пражской Спарты он выступал за французский Ренн, английские Челси и Арсенал.

Чешский вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех, который провел 124 матча за национальную сборную своей страны, объявил, что проводит свой последний профессиональный сезон. После пражской "Спарты" он выступал за французский "Ренн", английские "Челси" и "Арсенал"."Нынешний сезон – 20-й в моей профессиональной карьере, — написал Чех на своей страничке в социальной сети Twitter. – Я чувствую, что это подходящее время, чтобы объявить о том, что я завершаю карьеру по окончании сезона. Я достиг всего, чего хотел, проведя 15 сезонов в премьер-лиге и выиграв все, что только можно."Пока же я продолжу усердно работать в "Арсенале". Надеюсь, мы сможем добыть еще один трофей. И да, хочется посмотреть, что жизнь приготовит для меня за пределами поля", – отметил Чех.pic.twitter.com/xRnP0Rnv21— Petr Cech (@PetrCech) 15 января 2019 г.Вместе с "аристократами" и "канонирами" Чех четыре раза выигрывал чемпионат Англии, 5 раз – Кубок Англии, трижды – Кубок английской лиги и по одному разу – континентальные Лигу чемпионов и Лигу Европы. Вместе со сборной Чехии вратарь стал бронзовым призером Евро-2004.