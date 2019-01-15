Компания Huawei анонсировала вторую модель из P smart — серии смартфонов экономного премиума, начатой в 2017 году. Аппарату образца 2019-го улучшили все: от дисплея от края до края с каплевидным вырезом до двух основных камер с системой искусственного интеллекта.

Компания Huawei анонсировала вторую модель из P smart — серии смартфонов "экономного премиума", начатой в 2017 году. Аппарату образца 2019-го улучшили все: от дисплея "от края до края" с каплевидным вырезом до двух основных камер с системой искусственного интеллекта.Новинка — P smart 2019 — оснащена 6,21-дюймовым дисплеем (соотношение сторон — 19,5:9, разрешение — 2340х1080 пикселей, плотность — 415 точек на дюйм), по центру которого располагается отверстие для фронтальной камеры (разрешение — 16 мегапикселей, диафрагма — f/2,0). Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Huawei, "фронталка" умеет распознавать и оптимизировать восемь видов фонов, часто используемых при съемке селфи.На задней панели расположился двойная камера: 13-мегапиксельный основной фотодатчик (f/1,8) и 2-мп вспомогательный. Последний отвечает за сбор данных о глубине изображения, что позволяет более естественно размывать задний план. Внутри P smart 2019 — 8-ядерный чип Kirin 710 и батарея на 3400 мАч, которой хватит на 10 часов веб-серфинга или до 18 часов просмотра видео, говорят в Huawei.Работает новинка на оболочке EMUI 9.0, в основу которой легла Android 9 (Pie). "Система интеллектуального управления питанием помогает продлить время автономной работы, — сказали в компании. — В частности, она закрывает фоновые приложения, снижая энергопотребление устройства в режиме ожидания".∎Huawei представила флагманский Honor V20 читайте такжеP smart 2019 будет доступен в двух вариантах расцветки корпуса: "полночный черный" и "ярко-голубой". За модель с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти попросят 14 770 рублей. Старт продаж намечен на 18 января.