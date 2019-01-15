Во вторник Иран неудачно осуществил запуск спутника. Как сообщают местные СМИ, он не смог выйти на заданную орбиту.

Во вторник Иран неудачно осуществил запуск спутника. Как сообщают местные СМИ, он не смог выйти на заданную орбиту. В правительстве заявили, что это связано с проблемой с третьей ступенью ракеты-носителя.Ранее стало известно, что спутник "Пайям-э-Амиркабир" должен был служить космической обсерваторией. Спутник должен был передавать изображения территории Ирана в трех спектрах и замерять радиационное излучение в космосе, передает "Интерфакс".