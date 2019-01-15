Юлия Началова, страдающая мигрирующей подагрой, отправилась отдыхать в ОАЭ. В компании подруги популярная певица наслаждается солнцем и океаном.

Юлия Началова, страдающая мигрирующей подагрой, отправилась отдыхать в ОАЭ. В компании подруги популярная певица наслаждается солнцем и океаном.Того, что тяжело больна, не скрывает. У артистки мигрирующая подагра. С недугом она столкнулась восемь лет назад, однако отправилась ко врачу лишь тогда. когда боли в суставах стали нестерпимыми."Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", – в недавнем интервью рассказывала певица.Причем, вначале Юлия старательно скрывала признаки болезни. Она выходила в свет в элегантных перчатках, носила закрытую одежду. Однако эта конспирация лишь раззадорила журналистов, которые исподтишка пытались снять Началову в таком виде, чтобы любой желающий смог разглядеть все косточки и шишечки на ней.В итоге, артистка оставила попытки спрятаться. Теперь она без стеснения демонстрирует свое тело. К примеру, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии и видео с отдыха. Отпуск артистка проводит в ОАЭ. "Ничегошеньки на свете лучше нету, чем друзьям бродить по белу свету ))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала довольная Юлия, снявшись с подругой.К сожалению, певица из-за несовершенств тела регулярно подвергается травле. Комментаторы убеждены, что недуг изуродовал и обезобразил артистку, а еще тому виной якобы пластические операции. На все критические отзывы не замедлила ответить. "Друзья мои ! Наслаждайтесь каждой секундой СВОЕЙ жизни ! Любите людей ! Своих детей! Родителей! Близких! Друзей! Не разъедайте себя негативом ! Развивайтесь ! Работайте над собой! 💝🙏 Становитесь с каждым днем все лучше и лучше!! ) делитесь радостью и Будьте просто благодарны Богу , что вы живы и здоровы !" – обратилась к подписчикам певица.