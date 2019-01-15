Парижская опера отказалась сотрудничать с украинским артистом балета. Причиной этого стало нелестное высказывание Сергея Полунина о полных людях.

Парижская опера отказалась сотрудничать с украинским артистомбалета. Причиной этого стало нелестное высказывание Сергея Полунина о полных людях.На своей странице в Instagram танцор опубликовал скандальный пост, в котором заявил,что люди, которые страдают от полноты, на самом деле ленивы. Более того, уверен, что они не отличаются выдающейся внешностью. Сообщениевызвало ожесточенные споры подписчиков, и вскоре артисту пришлось удалить его.В понедельник, 14 января, Парижская опера официально отказаласьсотрудничать с танцором из-за его заявления. "Учитывая публичные заявления,сделанные Сергеем Полуниным, директор по танцам Орели Дюпон приняла решение неприглашать артиста. Эти замечания не соответствуют его ценностям и ценностямУчреждения", – написали представители учреждения в Twitter-аккаунте.Решение директора одобрили многие пользователи. "Правильно его лишили!И надо лишить дальнейших поездок! С такими рассуждениями пусть сидит дома. Дажевеликий Кайзер (Карл Лагерфельд) извинялся перед полными", "Доскакался", "! Остановись! Кто теперь будет с тобой работать?", писаливозмущенные комментаторы.