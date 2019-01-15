Парижская опера отказалась сотрудничать с украинским артистом
балета. Причиной этого стало нелестное высказывание Сергея Полунина о полных людях.
Парижская опера отказалась сотрудничать с украинским артистом
балета. Причиной этого стало нелестное высказывание Сергея Полунина о полных людях.
На своей странице в Instagram танцор опубликовал скандальный пост, в котором заявил,
что люди, которые страдают от полноты, на самом деле ленивы. Более того, уверен, что они не отличаются выдающейся внешностью. Сообщение
вызвало ожесточенные споры подписчиков, и вскоре артисту пришлось удалить его.
В понедельник, 14 января, Парижская опера официально отказалась
сотрудничать с танцором из-за его заявления. "Учитывая публичные заявления,
сделанные Сергеем Полуниным, директор по танцам Орели Дюпон приняла решение не
приглашать артиста. Эти замечания не соответствуют его ценностям и ценностям
Учреждения", – написали представители учреждения в Twitter-аккаунте.
Решение директора одобрили многие пользователи. "Правильно его лишили!
И надо лишить дальнейших поездок! С такими рассуждениями пусть сидит дома. Даже
великий Кайзер (Карл Лагерфельд) извинялся перед полными", "Доскакался", "! Остановись! Кто теперь будет с тобой работать?", писали
возмущенные комментаторы.