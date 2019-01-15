Известный ведущий, лицо программы Доброе утро Сергей Бабаев дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как попал в неприятную ситуацию, перепутав Екатерину Андрееву с Жанной Агалаковой.

Известный ведущий, лицо программы "Доброе утро" Сергей Бабаев дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как попал в неприятную ситуацию, перепутав Екатерину Андрееву с Жанной Агалаковой.Мало кто знает, что Екатерина Андреева конфликтовала с Жанной Агалаковой. Та считала ее конкуренткой. Об этом рассказал популярный телеведущий Сергей Бабаев. "Суть в том, что включался с Поклонной горы, а связь с Останкино оказалась плохой. И я не понял, кто ведет программу – Андреева или Агалакова", – начал свой рассказ телеведущий.Тогда у Екатерины и Жанны были натянутые отношения. "Катя в тот момент находилась с ней в контрах. Считала, что Жанна хочет ее подсидеть", – объяснил Бабаев. В итоге, он оконфузился в прямом эфире. "Узнать, кто же сидит в студии, не получилось: сигнал то пропадал, то восстанавливался. Сквозь шипение мне показалось, что это Жанна. Я говорю: "Ну, пока все. Жанна?". Такая гробовая замогильная тишина. И потом: "Я Катя, а не Жанна". И это в прямой эфир программы "Время" на Дальний Восток", – поведал Сергей.По его словам, с тех пор у Андреевой начались контры и с ним. "Что сделать, в самое больное место уколол. Мог назвать Кириллом Клейменовым, Усамой бен Ладеном, но только не Жанной", – цитирует Сергея Бабаева . Телеведущий отметил, что Екатерина Андреева полгода с ним не разговаривала.Зато с ним разговаривал Константин Эрнст. Более того, с ним можно было даже поспорить, сообщил Бабаев. "Он говорит: "Прочитай, что ты написал?". Я прочитал. Он: "А вот помнишь, я тебе говорил, что хорошо бы такую мысль провернуть?" – "Я в том сюжете вашу мысль вставил, а два раза подряд повторять как-то не очень" – "Ну да, да", – передал их пикировку телеведущий.