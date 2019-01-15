Готовьте полотенца, удобную обувь и горячий чай. Спасатели уже ведут приготовления к крещенским купаниям. Напомню, в ночь с пятницы на субботу все желающие смогут окунуться в купель. Их подготовят на 4 водоемах: в Заклязьменском, Семязино и на реке Гусинка, а так же озере Глубоком. Традиционно на водоемах будут дежурить спасатели и полиция. Для тех, кто приедет окунуться, развернут пункты обогрева. Сколько людей ожидают в этом году и какую погоду прогнозируют синоптики? Расскажут мои коллеги.

Готовьте полотенца, удобную обувь и горячий чай. Спасатели уже ведут приготовления к крещенским купаниям. Напомню, в ночь с пятницы на субботу все желающие смогут окунуться в купель. Их подготовят на 4 водоемах: в Заклязьменском, Семязино и на реке Гусинка, а так же озере Глубоком. Традиционно на водоемах будут дежурить спасатели и полиция. Для тех, кто приедет окунуться, развернут пункты обогрева. Сколько людей ожидают в этом году и какую погоду прогнозируют синоптики? Расскажут мои коллеги.Сильного мороза на Крещение не будет. Владимирские синоптики заявили, что температура в ночь с 18 на 19 января составит минус 5-10 градусов. Для тех, кто решил в этом году искупаться в проруби, погода благоприятная. Окунуться в ледяную воду, по подсчетам спасателей, в этом году рискнут около 13 тысяч верующих. Для них подготовят 51 купель. 18 из них будет на территории храмов и монастырей, а еще 33 на открытых водных объектах. Чтобы крещенская ночь прошла без происшествий, требования к организации купаний у спасателей серьезные.Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области: "Акватория, проруби для купания должны иметь постепенный скат, уступки до глубины 1,5 метра, не более. Купель должна быть, я на общих требованиях говорю, как правило, 2 входа-выхода, т. е. 2 лестницы, чтобы не было пересекающихся потоков, очищено от водных растений, каряг, камней".Рядом с открытыми купелями оборудуют пункты обогрева. Чего необходимо избегать в эту ночь, так это алкоголя. Иначе купание может закончиться плачевно. Согреваться перед погружением необходимо, но только с помощью физических упражнений.Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области: "Человек или участник купания должен перед купанием разогреться, растереться, надеть легко снимаемую обувь, по одному подойти, рекомендуется сразу погрузиться на нужную глубину, но не окунаться с головой".Самостоятельно рубить прорубь на водоемах запрещено из-за риска для жизни. Даже если купание пройдет без ЧП, экстремалов ждут неприятности в виде санкций. Штраф за купание в неположенном месте составит от 800 до 4000 тысяч рублей. Спасатели предупреждают, православный обряд очищения полезен далеко не всем. Держаться подальше от холодной воды лучше людям с хроническими заболеваниями. Да и священнослужители напоминают, в этот праздник главное совсем не купание.Георгий Капусткин, протоиерей, пресс-секретарь Владимирской епархии: "Для нас главное, чтобы мы в Крещение приняли участие в богослужении - это в первую очередь, потому что в богослужении именно раскрывается глубина богословия этого величайшего праздника".В этом году во Владимире купели организуют на 4 водоемах: Семязино и Гусинка, а так же Озеро Глубокое и пруд Заклязьменский. На каждой проруби будут дежурить спасатели, полиция и медики. За безопасностью купающихся будут следить более 500 человек.