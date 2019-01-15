Автоконцерны готовятся к внедрению систем внутреннего видеонаблюдения, которые помогут существенно повысить безопасность управления автомобилем, улучшить качество обслуживания в роботакси, а также увеличить доходы своих производителей. Речь идет об умных камерах, которые с сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта, машинного зрения и другими технологиями записывают и анализируют происходящее в салоне.

Автоконцерны готовятся к внедрению систем внутреннего видеонаблюдения, которые помогут существенно повысить безопасность управления автомобилем, улучшить качество обслуживания в роботакси, а также увеличить доходы своих производителей. Речь идет об "умных" камерах, которые с сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта, машинного зрения и другими технологиями записывают и анализируют происходящее в салоне.Подобные системы способны фиксировать антропометрические данные (рост, вес, а также позу и пол) людей, распознавать, не клонит ли водителя в сон или не отвлекается ли он на телефон, пресекать другое нежелательное поведение. Применительно к самоуправляемым машинам и такси-беспилотникам технология выглядит еще перспективнее: смарт-камеры смогут оповестить об укачивании пассажира, непристегнутых ремнях безопасности или кошельках, забытых на заднем сиденье.Разработку внутрисалонных камер ведет с десяток стартапов по всему миру, включая израильские Guardian Optical Technologies и eyeSight Technologies, американскую Eyeris Technologies, шведскую Smart Eye и австралийскую Seeing Machines. Как сообщает Reuters, многие из этих компаний уже подписали контракты на поставки готового к промышленной эксплуатации продукта на 2020 год и более поздний срок. Детали и с кем были заключены эти соглашения, не раскрывается."Умные" камеры дадут автопроизводителям возможность не только предложить клиентам более высокий уровень безопасности и качество обслуживания (поставить любимую музыку для конкретного человека, вовремя включить обогрев или опустить сиденье), но и больше заработать. Отслеживая направление взгляда, система сможет предложить пассажиру скидку в ресторане, если тот выглянул в окно, а водителю — подсветить нужную кнопку, когда тот обратит внимание на приборную панель. Наконец, компании могут и просто собирать анонимные данные и продавать их рекламодателям.”Робомобили Uber вернулись на улицы впервые после смертельного ДТП читайте такжеНа сегодняшний день "умные" камеры, направленные внутрь салона, а не наружу, – большая редкость. Пока их можно встретить только у 2018 Cadillac CT6 2018 года выпуска. Похожие системы разработали, но еще не активировали Audi и Tesla. Mazda и Subaru в этом году покажут модели с камерами, которые могут контролировать невнимательность водителя.