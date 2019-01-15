Сотни протестующих попытались самовольно проникнуть в Музей искусств израильского города Хайфа. Причина – картина с распятым Рональдом Макдональдом МакИисус (McJesus), которую выставили в одном из залов. Пострадали несколько полицейских, пытавшихся утихомирить разъяренных верующих.

Сотни протестующих попытались самовольно проникнуть в Музей искусств израильского города Хайфа. Причина – картина с распятым Рональдом Макдональдом "МакИисус" ("McJesus"), которую выставили в одном из залов. Пострадали несколько полицейских, пытавшихся утихомирить разъяренных верующих, сообщает Independent.Неоднозначное произведение искусства вызвало агрессинвую реакцию у арабских христиан. Полицию пришлось позвать после того, как оскорбленные верующие попытались взять в музей штурмом. Охрана выставки не дала им этого сделать.В результате беспорядков, трое сотрудников правоохранительных органов получили трамвы, в них кидались камнями.По поводу инцидента высказалась сама министр культуры Израиля Мири Регев. Она попросила главу музея убрать скандальную картину с экспозиции.Директор музея пошел навстречу и поставил около входа на выставку предупреждающий знак о том, что в зале выставлена картина, которая может оскорбить чувства верующих.