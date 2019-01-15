Петр Порошенко призвал соотечественников не верить обещаниям о скором мире в Донбассе. Это означает только одно – президент Украины настроен на войну до победного конца.

Петр Порошенко призвал соотечественников не верить обещаниямо скором мире в Донбассе. Это означает только одно – президент Украины настроенна войну до победного конца.Все помнят, как после прихода к власти обещалзакончить войну на юго-востоке Украины за две недели, расправившись с ополченцамив ДНР и ЛНР. Но что-то пошло не так и война затянулась вот уже почти на пятьлет.Не проходит и недели, чтобы жители Донбасса не просыпались от взрывов бомбрядом со своими домами. Мало того, за эти годы стерты с лица земли несколькодеревень на линии разграничения сторон, разрушены многоэтажные дома на окраинеДонецка, погибли сотни мирных людей.При этом украинская власть палец о палец не ударила для того,чтобы хотя бы начать переговоры с руководителями непризнанных республик, а ужпро выполнение минских соглашений в Киеве даже не вспоминают. Перекладывая ответственностьна Россию, которая не является стороной конфликта, забывает, чтоотвечать за убитых и покалеченных от его снарядов детей и стариков придется емулично.Но, видимо, не это беспокоит лидера Незалежной, сегодня он призвалне верить обещаниям украинских политиков об установлении скорейшего мира вДонбассе, потому что они могут принести Украине лишь поражение и капитуляцию."Сейчас кое-кто обещает, что немедленно принесет мир.Мир не зависит от украинских политиков. Они могут принести лишь поражение,только капитуляцию, только сдачу Украины", – сказал .Складывается довольно парадоксальная ситуация. Выдвигая своюкандидатуру на прошлых президентских выборах, Порошенко обещал мир на земле Украины,а сейчас, за два с половиной месяца до голосования фактически призывает к войнеи затыкает рот кандидатам в президенты, которые ратуют за прекращение гражданскоймеждоусобицы в Донбассе.Стоит отметить, правда, что еще не объявил о своемучастии в выборах, но это абсолютно не влияет на осмысление сказанного им.Сейчас-то он занимает пост президента, а значит говорит как глава государства, ане какой-то заштатный политик или чиновник.После таких воинственных заявлений президентувряд ли можно рассчитывать на поддержку со стороны электората, так как рядовыеукраинцы чрезвычайно устали и от войны, и от того, что в целом происходит встране.За пять лет правления Порошенко удалось сделать то, чего несмогли воплотить в жизнь его предшественники (хотя тоже очень старались):развязать войну в своей стране, вдрызг разругаться с Россией, набрать иразворовать миллиарды долларов кредитов, повысить цены и тарифы на все, выжитьиз страны три миллиона граждан, а оставшихся довести до полуголодного состояния,разрушить промышленность и снять с власти все социальные обязательства.Как ни странно, но рейтинг, который сейчас колеблется вокруг 10%, зачем-топытается поднять лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она считает, чтово втором туре президентских выборов будет бороться именно с действующимпрезидентом, а не комиком Владимиром Зеленским, который по всем соцопросамзанимает второе место после оранжевой принцессы.Напомним, что 31 декабря 2018 года на Украине началасьизбирательная кампания. О своем намерении участвовать в выборах президента,намеченных на 31 марта, уже заявили Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и бывшийвице-премьер страны Юрий Бойко.