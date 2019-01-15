Петр Порошенко призвал соотечественников не верить обещаниям
о скором мире в Донбассе. Это означает только одно – президент Украины настроен
на войну до победного конца.
Петр Порошенко призвал соотечественников не верить обещаниям
о скором мире в Донбассе. Это означает только одно – президент Украины настроен
на войну до победного конца.
Все помнят, как после прихода к власти обещал
закончить войну на юго-востоке Украины за две недели, расправившись с ополченцами
в ДНР и ЛНР. Но что-то пошло не так и война затянулась вот уже почти на пять
лет.
Не проходит и недели, чтобы жители Донбасса не просыпались от взрывов бомб
рядом со своими домами. Мало того, за эти годы стерты с лица земли несколько
деревень на линии разграничения сторон, разрушены многоэтажные дома на окраине
Донецка, погибли сотни мирных людей.
При этом украинская власть палец о палец не ударила для того,
чтобы хотя бы начать переговоры с руководителями непризнанных республик, а уж
про выполнение минских соглашений в Киеве даже не вспоминают. Перекладывая ответственность
на Россию, которая не является стороной конфликта, забывает, что
отвечать за убитых и покалеченных от его снарядов детей и стариков придется ему
лично.
Но, видимо, не это беспокоит лидера Незалежной, сегодня он призвал
не верить обещаниям украинских политиков об установлении скорейшего мира в
Донбассе, потому что они могут принести Украине лишь поражение и капитуляцию.
"Сейчас кое-кто обещает, что немедленно принесет мир.
Мир не зависит от украинских политиков. Они могут принести лишь поражение,
только капитуляцию, только сдачу Украины", – сказал .
Складывается довольно парадоксальная ситуация. Выдвигая свою
кандидатуру на прошлых президентских выборах, Порошенко обещал мир на земле Украины,
а сейчас, за два с половиной месяца до голосования фактически призывает к войне
и затыкает рот кандидатам в президенты, которые ратуют за прекращение гражданской
междоусобицы в Донбассе.
Стоит отметить, правда, что еще не объявил о своем
участии в выборах, но это абсолютно не влияет на осмысление сказанного им.
Сейчас-то он занимает пост президента, а значит говорит как глава государства, а
не какой-то заштатный политик или чиновник.
После таких воинственных заявлений президенту
вряд ли можно рассчитывать на поддержку со стороны электората, так как рядовые
украинцы чрезвычайно устали и от войны, и от того, что в целом происходит в
стране.
За пять лет правления Порошенко удалось сделать то, чего не
смогли воплотить в жизнь его предшественники (хотя тоже очень старались):
развязать войну в своей стране, вдрызг разругаться с Россией, набрать и
разворовать миллиарды долларов кредитов, повысить цены и тарифы на все, выжить
из страны три миллиона граждан, а оставшихся довести до полуголодного состояния,
разрушить промышленность и снять с власти все социальные обязательства.
Как ни странно, но рейтинг
, который сейчас колеблется вокруг 10%, зачем-то
пытается поднять лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она считает, что
во втором туре президентских выборов будет бороться именно с действующим
президентом, а не комиком Владимиром Зеленским, который по всем соцопросам
занимает второе место после оранжевой принцессы.
Напомним, что 31 декабря 2018 года на Украине началась
избирательная кампания. О своем намерении участвовать в выборах президента,
намеченных на 31 марта, уже заявили Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и бывший
вице-премьер страны Юрий Бойко.