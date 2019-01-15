Находящийся в следственном изоляторе Бутырка за дебош в Москве футболист потолстел на еде из
интернет‐магазинов и передачах родителей. Дело в том, что Александр
Кокорин отказался есть пищу, которой питаются другие заключенные.
Находящийся в следственном изоляторе "Бутырка" за дебош в Москве футболист потолстел на еде из
интернет‐магазинов и передачах родителей. Дело в том, что Александр
Кокорин отказался есть пищу, которой питаются другие заключенные.
Адвокат спортсмена Светлана Метегина
рассказала, что нападающий футбольного клуба "Зенит" вовсе не страдает,
отказываясь от "общепринятой" в СИЗО еды. Ведь много продуктов ему присылают мать
с отцом, да и сам часто делает заказы в интернет-магазинах, пишет .
Также
правозащитница отметила, что футболист за время заключения в изоляторе пополнел.
"Когда ребят только посадили в СИЗО, он выглядел немного по-другому", – цитирует
адвоката Кокорина .
Вместе
с тем, Метегина считает, что нет ничего особенного в доставке продуктов в СИЗО.
Юрист подчеркнула, что это не оттого, что в изоляторе плохо кормят, но нет
ничего лучше "вольной" еды.
Ранее,
14 января Александр Кокорин пожаловался, что в "Бутырке" нет бассейна. Футболист
заявил, что ему необходимо плавать для того, чтобы не болело травмированное
колено.
Как писали "Дни.ру", форвард
"Зенита" Александр и полузащитник
"Краснодара" Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Футболисты
8 октября устроили две драки. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги
Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих
случаях жертвы действий Кокорина и Мамаева попали в больницу.