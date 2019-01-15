Находящийся в следственном изоляторе Бутырка за дебош в Москве футболист потолстел на еде из интернет‐магазинов и передачах родителей. Дело в том, что Александр Кокорин отказался есть пищу, которой питаются другие заключенные.

Находящийся в следственном изоляторе "Бутырка" за дебош в Москве футболист потолстел на еде изинтернет‐магазинов и передачах родителей. Дело в том, что АлександрКокорин отказался есть пищу, которой питаются другие заключенные.Адвокат спортсмена Светлана Метегинарассказала, что нападающий футбольного клуба "Зенит" вовсе не страдает,отказываясь от "общепринятой" в СИЗО еды. Ведь много продуктов ему присылают матьс отцом, да и сам часто делает заказы в интернет-магазинах, пишет .Такжеправозащитница отметила, что футболист за время заключения в изоляторе пополнел."Когда ребят только посадили в СИЗО, он выглядел немного по-другому", – цитируетадвоката Кокорина .Вместес тем, Метегина считает, что нет ничего особенного в доставке продуктов в СИЗО.Юрист подчеркнула, что это не оттого, что в изоляторе плохо кормят, но нетничего лучше "вольной" еды.Ранее,14 января Александр Кокорин пожаловался, что в "Бутырке" нет бассейна. Футболистзаявил, что ему необходимо плавать для того, чтобы не болело травмированноеколено.Как писали "Дни.ру", форвард"Зенита" Александр и полузащитник"Краснодара" Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Футболисты8 октября устроили две драки. Вначале они избили водителя телеведущей ОльгиУшаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоихслучаях жертвы действий Кокорина и Мамаева попали в больницу.