Футбольный клуб Краснодар подписал контракт с бывшим полузащитником шведского АИКа Кристоффером Олссоном. Срок соглашения между командой и 23-летним игроком рассчитан до 2023 года.

Футбольный клуб "Краснодар" подписал контракт с бывшим полузащитником шведского АИКа Кристоффером Олссоном. Срок соглашения между командой и 23-летним игроком рассчитан до 2023 года.Ранее сообщалось, что "быкам" придется заплатить за Олссона пять миллионов евро. Интерес к Олссону также проявляли итальянские "Фиорентина" и "Удинезе", а также испанская "Сельта".Отметим, что Олссон является воспитанником лондонского "Арсенала", однако за основной состав "канониров" он провел лишь один матч. За время выступлений в АИКе он в 76 матчах поражал ворота соперников 9 раз, а еще 14 раз записывал на свой счет голевые передачи.