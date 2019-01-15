Глава государства перечисляет свою зарплату и военную пенсию на карточку одного из известных российских банков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин очень редко пользуется наличными деньгами.

Глава государства перечисляет свою зарплату и военную пенсию на карточкуодного из известных российских банков. Об этом заявил пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин очень редкопользуется наличными деньгами.Песковотметил, что после воссоединения Крыма с Россией американцы ввелисанкции против ряда наших компаний, в том числе банка "Россия". "И тогдапрезидент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсиюперечислять на карточку этого банка", – сказал пресс-секретарь в интервью "Аргументам и фактам".Размерпенсии главы государства Пескову неизвестен, а что касается зарплаты, то онаустанавливается президентским указом, напомнил пресс-секретарь.Наличными Путин пользуется крайне редко – пару раз в год."Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе,где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться", – заявил представительпрезидента.Рассказалпресс-секретарь и о том, откуда Путин получает информацию.Смартфона у главы государства нет, заявил Песков, а нужные сведения президент черпает из журналов, газет, а также интернета.Большевсего из международной повестки он интересуется ситуациями наУкраине, в США и Сирии. Происходящее в арабской республике находится наособом контроле главы государства, поскольку там находится наш воинскийконтингент, заметил Песков.Из-за непростой международной обстановки общаться с зарубежными лидерами приходится все чаще, сказал пресс-секретарь.В пример Песков привел президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Впреддверии Нового года был в Москве дважды, с перерывом в трое суток", -отметил представитель главы российского государства.Напомним,в марте прошлого года в интервью американскому телеканалу NBC ВладимирПутин признался, что не может контролировать всех работников своейадминистрации. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несетиногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он тамрассказывает? Кто ему это поручил?" – поиронизировал президент.