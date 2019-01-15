Глава государства перечисляет свою зарплату и военную пенсию на карточку
одного из известных российских банков. Об этом заявил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин очень редко
пользуется наличными деньгами.
Глава государства перечисляет свою зарплату и военную пенсию на карточку
одного из известных российских банков. Об этом заявил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин очень редко
пользуется наличными деньгами.
Песков
отметил, что после воссоединения Крыма с Россией американцы ввели
санкции против ряда наших компаний, в том числе банка "Россия". "И тогда
президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию
перечислять на карточку этого банка", – сказал пресс-секретарь в интервью "Аргументам и фактам".
Размер
пенсии главы государства Пескову неизвестен, а что касается зарплаты, то она
устанавливается президентским указом, напомнил пресс-секретарь.
Наличными Путин пользуется крайне редко – пару раз в год.
"Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе,
где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться", – заявил представитель
президента.
Рассказал
пресс-секретарь и о том, откуда Путин получает информацию.
Смартфона у главы государства нет, заявил Песков, а нужные сведения президент черпает из журналов, газет, а также интернета.
Больше
всего из международной повестки он интересуется ситуациями на
Украине, в США и Сирии. Происходящее в арабской республике находится на
особом контроле главы государства, поскольку там находится наш воинский
контингент, заметил Песков.
Из-за непростой международной обстановки общаться с зарубежными лидерами приходится все чаще, сказал пресс-секретарь.
В пример Песков привел президента Белоруссии Александра Лукашенко. "В
преддверии Нового года был в Москве дважды, с перерывом в трое суток", -
отметил представитель главы российского государства.
Напомним,
в марте прошлого года в интервью американскому телеканалу NBC Владимир
Путин признался, что не может контролировать всех работников своей
администрации. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет
иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там
рассказывает? Кто ему это поручил?" – поиронизировал президент.