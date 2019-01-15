Акции пятикратного обладателя Золотого мяча, лидера футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду после его перехода из мадридского Реала в туринский Ювентус постоянно падают. Впервые за последние несколько лет португалец не попал в Топ-10 самых дорогих футболистов мира.

Акции пятикратного обладателя "Золотого мяча", лидера футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду после его перехода из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" постоянно падают. Впервые за последние несколько лет португалец не попал в Топ-10 самых дорогих футболистов мира.В мировом футболе существует множество такого рода финансовых рейтингов, но платформа KPMG Football Benchmark, занимающейся исследованием в сфере спортивного бизнеса, является одной из самых авторитетных. И вот ее эксперты отвели Роналду только 12-е место в классификации самых дорогих игроков с условной ценой в 107 млн евро.При этом другой пятикратный владелец "Золотого мяча" и постоянный конкурент Роналду аргентинец Лионель Месси занимает в рейтинге 3-е место с оценочной стоимостью 203 млн евро. Лидирует звезда сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар, которого оценили в 229 млн евро. Второй – его партнер по клубу чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе – 215 млн евро.Следующие четыре места занимают звезды английской премьер-лиги: египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль", 168 млн евро), англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм", 151 млн), бельгийцы Эден Азар ("Челси", 148 млн) и Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", 129 млн).В Топ-10 также входят французы Антуан Гризманн ("Атлетико", 126 млн евро) и Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 119 млн), а также бразилец Филиппе Коутиньо ("Барселона", 118 млн). Интересно, что валлиец Гарет Бэйл, чей трансфер в "Реал" в свое время стал рекордным в мире, находится в этом списке на 41-м месте со скромной суммой 69,2 млн евро. А нынешний обладатель "Золотого мяча" хорват Лука Модрич ("Реал") не попал даже в Топ-50 рейтинга.