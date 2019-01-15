Кто контролирует газовое оборудование в наших квартирах? В связи с недавними трагедиями в Магнитогорске и городе Шахты, где в многоквартирных жилых домах произошли взрывы бытового газа и погибли люди, жители многоэтажек по всей стране всерьёз обеспокоены своей безопасностью. По сути, проверять состояние газового оборудования в квартирах граждан обязаны газовики, но только при наличии у собственников договора на обслуживание газового оборудования.

Кто контролирует газовое оборудование в наших квартирах? В связи с недавними трагедиями в Магнитогорске и городе Шахты, где в многоквартирных жилых домах произошли взрывы бытового газа и погибли люди, жители многоэтажек по всей стране всерьёз обеспокоены своей безопасностью. По сути, проверять состояние газового оборудования в квартирах граждан обязаны газовики, но только при наличии у собственников договора на обслуживание газового оборудования. Однако заключать такой договор торопятся далеко не все жители многоквартирных домов. Причем касается это не только собственников приватизированных квартир, но и жителей квартир муниципальных. Соседи таких жильцов переживают, что отсутствие договора об обслуживании в одной квартире ставит под угрозу безопасность всего дома. При этом воздействовать на нерадивых жильцов власти предлагают их же соседям.Артём Сыров, старший по дому: "Получен в принципе логичный ответ, типа мне, как внимательному, озабоченному жильцу надо написать заявление в "управляшку", о том, чтобы они обеспечили доступ представителям газовых служб и соответственно, участковому, чтобы попасть в квартиру, и они всё проконтролируют, но по мне это немножко нелогично, это мой дом, 8 квартир, одна, возможно, не проверяется, у меня сомнения по поводу проверок, то есть, смысл проверять, после всех трагедий, все 7 квартир, если одна не проверяется никогда?"Кто может помочь жильцам защитить свой дом от беды, расскажем в эфире выпуска "Новостей" в 19:00.