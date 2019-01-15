В Мельбурне продолжаются матчи стартового круга первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй раунд соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 44,5 млн долларов.

В Мельбурне продолжаются матчи стартового круга первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй раунд соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 44,5 млн долларов.В матче первого круга россиянка в упорной борьбе проиграла американке Софии Кенин. Встреча продолжалась более двух часов и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:5​​​ в пользу представительницы США, которая во втором раунде встретится с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, первый номер посева) — Кайя Канепи (Эстония).Также во второй круг соревнований пробились одни из фавориток турнира: американка Винус Уильямс и украинка Эвелина Свитолина.