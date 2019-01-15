Вопрос суверенитета России над южной грядой Курильских островов не обсуждается. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил по итогам первого раунда переговоров со своим японским коллегой Таро Коно. В центре внимания был мирный договор между нашими странами, споры по которому продолжаются больше 60 лет.

Вопрос суверенитета России над южной грядой Курильских островов не обсуждается. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил по итогам первого раунда переговоров со своим японским коллегой Таро Коно. В центре внимания был мирный договор между нашими странами, споры по которому продолжаются больше 60 лет. Существенные разногласия сохраняются и сейчас, но диалог продолжается.В роскошных интерьерах неоготического особняка японский министр иностранных дел свой ультрамодный ударопрочный кейс сразу задвигает под стол. Лежащие там документы на российскую позицию не повлияют: Курильские острова — это наша территория."Хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров. Работа над мирным договором должна вестись профессионально", — говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.Формально Россия и Япония до сих пор находятся в состоянии войны. Между странами существует давний территориальный спор. Южные Курилы — Кунашир, Итуруп и Малая Курильская гряда (то, что в Японии называют Шикотан и Хабомаи) — отошли к Советскому Союзу по ялтинским соглашениям, подписанным Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, но Япония эти неутешительные для себя итоги Второй мировой не признает.Заключить мирный договор без всяких предварительных условий предложил российский президент, и теперь дипломаты должны определить, какими именно условиями стороны готовы поступиться для укрепления добрососедских отношений. Экономика в данном случае впереди политики."Реализовалось упрощение визового режима для групп российских туристов. Кроме того, двусторонние экономические связи последовательно развиваются. Поэтому нам нужно выстроить такие отношения, при которых мы максимальный реализуем их потенциал", — объясняет Таро Коно, министр иностранных дел Японии.По левую руку от Таро Коно — посол в Москве Тоехиса Кодзуки, которого на прошлой неделе вызывали в российский МИД для объяснений. В Токио нездоровый ажиотаж вокруг курильского вопроса, даже премьер-министр Абэ в интервью телеканалу "Асахи" сообщил, что выселять россиян с Южных Курил не планирует, будто острова уже принадлежат Японии. И это самое безобидное из высказываний. После такой риторики на родине — неожиданная скромность японцев в гостях.В зале даже флаги обеих стран установили — так принято по дипломатическому протоколу. Но японская делегация на совместную пресс-конференцию по итогам переговоров выйти наотрез отказалась. Сергей Лавров комментировал результаты в одиночестве на фоне старинных гобеленов и шитых золотой нитью штор. Но даже без государственной символики выглядел не менее убедительным."Непреложность с самого первого шага — признание нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны, в первую очередь — суверенитет России над всеми Курильскими островами", — подчеркнул Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.Первый шаг к взаимопониманию сделан, и основная задача дипломатов сейчас подготовить почву, в том числе и юридическую, для новой встречи лидеров двух стран — ее планируется провести в ближайшее время.