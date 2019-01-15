Россия передала Лаосу 4 учебно-боевых самолета Як-130. Контракт на поставку машин был подписан в 2017 году. Кроме того, Москва снабжает Вьентьян оружием и техникой.

Россия передала Лаосу 4 учебно-боевых самолета Як-130. Контракт на поставку машин был подписан в 2017 году. Кроме того, Москва снабжает Вьентьян оружием и техников, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.Также две страны сотрудничают в области безопасности: группа российских взрывотехников помогает очистить от американских кассетных бомб лес рядом с городом Кхамкет. По данным на конец декабря 2018 года, саперы разминировали около 40 гектаров.Як-130 предназначен для продвинутой подготовки пилотов реактивной авиации. Электронику машины можно настроить так, что она будет имитировать практически любой другой самолет: тяжелый истребитель или, например, легкий штурмовик.Одновременно с этим Як-130 способен нести до 3 тонн оружия: управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Поэтому ряд стран рассматривает российский самолет в качестве боевого.