На пресс-подходе по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо.

Мирный договор между Москвой и Токио означает принятие Японией суверенитета России над всеми островами Южно-Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр отметил, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо, передает телеканал "Россия 24"."Россия за последние годы предложила много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан — бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов. И вплоть до введения безвизового режима. Это наша глобальная цель", — отметил министр.Между тем, глава МИД РФ напомнил, что между странами сохраняются значительные расхождения по теме мирного договора, его подготовка требует активизации диалога."Политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", — сказал Лавров.При этом глава российского МИД назвал возмутительными заявления советника премьер-министра Японии о роли США в переговорах Москвы и Токио по мирному договору.Ранее, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ Кацуюки Каваи заявил, что США следует поддержать Японию в заключении мирного договора с Россией для противостояния угрозе со стороны КНР."И Япония, и Россия рассматривают Китай как потенциальную угрозу. Я хотел бы, чтобы США понимали важность заключения японо-российского мирного договора как средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая", — заявил Каваи.По его словам, премьер-министр Японии "твердо" намерен заключить мирный договор с Россией в период своего пребывания на посту, чтобы разрешить территориальный спор между двумя странами.Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран усилить переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Согласно декларации, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва дала согласие на передачу японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но лишь после заключения мирного договора между двумя странами, которого нет до сих пор.Как известно, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.