В Литве госнаграды вручили так называемым бывшим лесным братьям, которые действовали на стороне гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и в послевоенные годы. Людей, от рук которых на территории Прибалтики погибли от 9 до 25 тысяч человек, в том числе литовцев, теперь чествуют как национальных героев и на государственном уровне. В парламенте, в присутствии президента страны.

В Литве госнаграды вручили так называемым бывшим "лесным братьям", которые действовали на стороне гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и в послевоенные годы. Людей, от рук которых на территории Прибалтики погибли от 9 до 25 тысяч человек, в том числе литовцев, теперь чествуют как национальных героев и на государственном уровне. В парламенте, в присутствии президента страны.Зал рукоплещет. Так с почестями обычно награждают борцов с фашизмом. Но здесь в Литве эта церемония в честь тех, кто воевал не против Гитлера, чаще на его стороне. Вот президент страны Даля Грибаускайте пожимает им руки.Памятная грамота и пять тысяч евро каждому. За былые "заслуги". Историки до сих пор спорят, с каким количеством людей расправились "лесные братья". По разным данным, до двадцати пяти тысяч человек."Это были люди не только как бы связанные сначала с немецкой разведкой, с этими фашистскими оккупантами. Грабили, убивали и конечно были со связями с американской разведкой", — сообщил Гедрюс Грабаускас, председатель Социалистического фронта Литвы.В Литве им создают образ героев. Называют партизанами, которые якобы боролись за независимость. Исключительно с коммунистами.Действительно, на партийных работников, на красноармейцев, колхозников "лесные братья" нападали в первую очередь. И во время войны, и двадцать лет спустя. В современных Литве, Латвии, Эстонии — отряды действовали на территории всей Прибалтики — это не осуждают. А про истребление мирного населения вышла лишь одна книга за последние десять лет.По самым скромным подсчётам литовских историков от рук "лесных братьев" погибло девять тысяч человек, минимум. Девять тысяч литовцев. Эти данные опубликованы в "Книге памяти". Здесь есть документы — командиры "лесных братьев" приказывали уничтожать сочувствующих советской власти целыми семьями, невзирая на пол и возраст.Те, кого теперь в Литве награждают, вырезали около тысячи детей. Подтверждено документами. Причём, далеко не все делали это в составе гитлеровских отрядов. Это была идеологическая установка "лесных братьев" — беспощадный террор. Прошло полвека, но они всё ещё грезят о борьбе. На государственном уровне."Чтобы очиститься, нужно создать на литовском телевидении передачу, в которой народу Литвы рассказали бы о том, какие злодеяния совершили оккупанты. Это был бы бальзам для глубоких ран нации и прекрасное средство для уничтожения оккупационной плесени", — заявил Йонас Кадзионис, участник формирований "лесных братьев".Ненависть ко всему советскому, а теперь и российскому — неплохо продаётся. Литовские политики хладнокровно используют её и для внутреннего, и для внешнего употребления."Если Россия — агрессор, то снова надо просить Брюссель, надо просить НАТО о выделении дополнительных средств, о размещении дополнительных контингентов. Ставят историю на службу современным политическим интересам", — рассказал Владислав Воротников, научный сотрудник центра европейских исследований МГИМО.На награждение пока не отреагировала еврейская община. Во время войны на территории республики было уничтожено 98% еврейского населения. И делали это преимущественно добровольные помощники фашистов. В большинстве вступавшие позже в отряды "лесных братьев".