Актриса и телеведущая кардинально сменила имидж. Юлия Высоцкая подстриглась практически наголо.

Актриса и телеведущая кардинально сменила имидж.Юлия Высоцкая подстриглась практически наголо.Переменамиартистка поделилась на своей странице в Instagram. выложила фото, накотором предстала с новой прической, в стильном белом брючном костюме."Как там в детскомстишке... Лысая башка, дай кусочек пирожка!" – приводит подпись телезвезды С чем связан столь смелыйэксперимент со внешним видом, Юлия объяснять не стала.Реакция поклонниковна новый имидж Высоцкой казалась неоднозначной. Многих шокировала почти лысаяголова знаменитости. Некоторые посчитали, что у Высоцкой случилось в жизничто-то плохое. "Зачем?", "Женщину украшают волосы!","Что-то внутри произошло, надлом какой-то... Печалька…", "Так выглядит старше",– высказались критики.Другие же подписчикипришли к выводу, что телеведущей идет любая стрижка. "Когда человек красив!Хоть какая прическа!" "Красивая в любом обличье", "У вас красивое лицо икрасивая форма головы. Вам и с такой прической хорошо. Красоту ничем неиспортить", – написали Юлии фолловеры.Отметим, что супруга режиссера Андрея Кончаловского любит экспериментировать со внешностью. Юлия уже стригласьочень коротко, чем вызывала горячие обсуждения поклонников.