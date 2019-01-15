Актриса и телеведущая кардинально сменила имидж.
Юлия Высоцкая подстриглась практически наголо.
Актриса и телеведущая кардинально сменила имидж.
Юлия Высоцкая подстриглась практически наголо.
Переменами
артистка поделилась на своей странице в Instagram. выложила фото, на
котором предстала с новой прической, в стильном белом брючном костюме.
"Как там в детском
стишке... Лысая башка, дай кусочек пирожка!" – приводит подпись телезвезды С чем связан столь смелый
эксперимент со внешним видом, Юлия объяснять не стала.
Реакция поклонников
на новый имидж Высоцкой казалась неоднозначной. Многих шокировала почти лысая
голова знаменитости. Некоторые посчитали, что у Высоцкой случилось в жизни
что-то плохое. "Зачем?", "Женщину украшают волосы!",
"Что-то внутри произошло, надлом какой-то... Печалька…", "Так выглядит старше",
– высказались критики.
Другие же подписчики
пришли к выводу, что телеведущей идет любая стрижка. "Когда человек красив!
Хоть какая прическа!" "Красивая в любом обличье", "У вас красивое лицо и
красивая форма головы. Вам и с такой прической хорошо. Красоту ничем не
испортить", – написали Юлии фолловеры.
Отметим, что супруга режиссера Андрея Кончаловского любит экспериментировать со внешностью. Юлия уже стриглась
очень коротко, чем вызывала горячие обсуждения поклонников.