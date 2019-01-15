Дмитрий Маликов устроил провокацию. Общественность бурно отреагировала на выходку популярного артиста.

Дмитрий Маликов устроил провокацию. Общественность бурно отреагировала на выходку популярного артиста.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram продолжает комментировать самые громкие события, происходящие в мировом шоу-бизнесе. В частности, известный музыкант не смог пройти мимо информации, что самым залайканным в мире снимком оказалось фото обыкновенного куриного яйца."Побьем рекорд по лайкам! Одно яйцо ! ( 35 млн лайков мировой рекорд!) А у нас – два яйца!!! Даешь 70 !!!😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – призвал поклонников Дмитрий Маликов. Певец опубликовал фотографию, на которой запечатлел два яйца на красной салфетке, вырезанной в форме штанов.Подписчики оценили находчивость артиста, причем не все положительно: "Ахаха!😆😆😆 ✌ А с Вами не соскучишься! 👍 буду заглядывать почаще", "По моему это кто то пошутил, Дмитрию больше заняться нечем, я не верю что это его шутки", "Есть фото, вызывающие улыбку и приятные эмоции. Эта – не из их числа... у меня ребенок на Вас подписан.... вот вам и уроки музыки.... звенят? Очень жаль( не мне Вас судить или читать нотации, даже не уверена, что буду прочитана и не надеюсь на понимание. Но, может, тот, кто Вас читает, задумается и для себя чище определит ту черту, ниже которой шутки неуместны... улыбайтесь чаще... по доброму)", "Пошлятина".Впрочем, нашлись и те фанаты, кто не увидел в кадре ничего неприличного. "Друзья, это же яйцО /оно куриное/, а не яички. 😅😅😅 Не знала, Дима, что Вы такой юморист", "Ну и жизнь, люди сражаются за лайки с яйцом", "Немного юмора – это ж прекрасно!😂😂😂Почему люди такие зануды? Браво, Дмитрий, я Вас обожаю с юности моей советской", – прокомментировали выложенный кадр пользователи Сети.