Длинные новогодние праздники вредят экономике. За 14 дней страна мало что создает, но очень хорошо отмечает, заметил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Это выступление глава российского правительства предпринял на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

Длинные новогодние праздники вредят экономике. За 14 дней страна мало что создает, но очень хорошо отмечает, заметил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Это выступление глава российского правительства предпринял на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.13 января отмечается День российской прессы, напоминает РИА Новости. "Хотя сегодня Старый Новый год и, казалось бы, все уже закончилось, но для вас это точно не закончилось, — обратился Медведев к журналистам. — Потому что вчера был ваш профессиональный праздник, а сегодня вручались эти премии".По мнению Медведева, пресса в принципе не должна быть ни покладистой, ни скромной, ни тем более всем довольной, хотя государству и хотелось бы обратного.Глава российского правительства подчеркнул, что пресса всегда проявляет характер, иначе бы она не была прессой. "И это нормально, — констатировал премьер. — Журналист — это голос людей, ради которых любая власть и работает, поэтому обязанность власти заключается в том, чтобы обеспечивать СМИ условия для нормальной работы".Медведев напомнил слова Антона Павловича Чехова о том, что за дверью у всякого счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, кто постоянно напоминал бы ему о существовании проблем и бед. Пресса для России и есть тот самый молоточек или даже молот.Также премьер-министр России пожелал журналистам, чтобы их профессия открывала новые возможности и полноценный простор для творчества."И чтобы вы зарабатывали денег побольше, наверное — это тоже не лишнее пожелать, особенно, когда это делает правительство", — продолжил Медведев.Затем Дмитрий Медведев предложил всем приглашенным в Белый дом выпить по бокалу шампанского.Россияне отдыхали на новогодние дни 10 дней – с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Еще относительно длительные праздничные выходные ждут россиян на майские праздники: с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая.