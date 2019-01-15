Падение курса криптовалют – не повод их хоронить, нужно наблюдать за тем, что происходит с валютой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

Падение курса криптовалют – не повод их хоронить. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Он напомнил, что в прошлом году на форуме эксперты рассуждали о том, "насколько все это хорошо и интересно". Однако прошедший год показал "исключительную волатильность" криптовалют, и стоимость некоторых из них упала в пять раз​​​."Но это, конечно, не повод их хоронить", — сказал Медведев.По его словам, в любом общественном явлении есть и светлые стороны, и темные стороны. Поэтому нужно просто наблюдать, что происходит с криптовалютами.Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января.