Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выразил через Дни.ру благодарность ведущему. Он заявил, что Андрей Малахов практически единственный, кто поддерживает актрису Карину Мишулину и ее мать.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян выразил через "Дни.ру"благодарность ведущему. Он заявил, что Андрей Малахов практически единственный, кто поддерживает актрису Карину Мишулину и ее мать.Манукян – активный и, пожалуй, главный критик и "злейшийвраг" популярного телеведущего. Но он признал, что сделал большоедоброе дело."Я часто критикую Андрея Малахова за его передачи. Всамом деле некоторые выпуски его шоу меня шокируют. Но я хочу отдать емудолжное за то, что он практически единственным в публичном поле поддерживаетКарину Мишулину, и фактически спас ее маму от смерти", – отметил эксперт. Ондобавил, что всегда старается быть объективным. "За эту помощь я Андреяискренне благодарю", – заявил Манукян.Эксперт рассказал, что Мишулина стала по-человечески близкаему с тех пор, как они впервые пообщались в ноябре 2018 года. "У нас с Каринойв конце прошлого года состоялась длительная беседа, которая с ее согласия былаопубликована в СМИ. Из нее я узнал о том, как с Мишулиной и ее семьей поступилотелевидение, и это ни в какие ворота не лезет", – поделился Вадим Манукян.Он отметил, что дочь актера Спартака Мишулинавыставили исчадием ада на одном из каналов, что привело к инсульту ее матери, асама Карина лишилась работы в Театре Сатиры. "Наша с ней беседа сталадостоянием общественности, а теперь в ее продолжение передачапозволила ей рассказать о том, что же происходило с ней и ее семьей запоследнее время многомиллионной аудитории", – добавил эксперт.По словам Манукяна, он рад, что у них с телеведущимнашлась хоть одна точка соприкосновения. "Близкие знакомые Малахова писали мнео том, что он очень великодушен и мгновенно приходит на помощь людям, попавшимв беду. Откровенно говоря, я тогда не до конца поверил в это. Теперь я убедилсяв правоте их слов на примере Карины и ее семьи", – заключил Манукян.Напомним, больше года на ток-шоу на федеральных каналахактер Тимур Еремеев и Карина Мишулина "бились"в схватке. Тимур всячески доказывал, что его мама 35 лет назад родила его отСпартака Васильевича, он общался с отцом, приходил в театр и многие знали онезаконнорожденном ребенке.В свою очередь Карина Мишулина и еемама настаивали на том, в том числе и в суде, что ДНК, которое провели скостюмом Спартака Мишулина, было недействительно. А значит, Тимур никакой несын этого артиста.