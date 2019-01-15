Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выразил через Дни.ру
благодарность ведущему. Он заявил, что Андрей Малахов практически единственный, кто поддерживает актрису Карину Мишулину и ее мать.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выразил через "Дни.ру"
благодарность ведущему. Он заявил, что Андрей Малахов практически единственный, кто поддерживает актрису Карину Мишулину и ее мать.
Манукян – активный и, пожалуй, главный критик и "злейший
враг" популярного телеведущего. Но он признал, что сделал большое
доброе дело.
"Я часто критикую Андрея Малахова за его передачи. В
самом деле некоторые выпуски его шоу меня шокируют. Но я хочу отдать ему
должное за то, что он практически единственным в публичном поле поддерживает
Карину Мишулину, и фактически спас ее маму от смерти", – отметил эксперт. Он
добавил, что всегда старается быть объективным. "За эту помощь я Андрея
искренне благодарю", – заявил Манукян.
Эксперт рассказал, что Мишулина стала по-человечески близка
ему с тех пор, как они впервые пообщались в ноябре 2018 года. "У нас с Кариной
в конце прошлого года состоялась длительная беседа, которая с ее согласия была
опубликована в СМИ. Из нее я узнал о том, как с Мишулиной и ее семьей поступило
телевидение, и это ни в какие ворота не лезет", – поделился Вадим Манукян.
Он отметил, что дочь актера Спартака Мишулина
выставили исчадием ада на одном из каналов, что привело к инсульту ее матери, а
сама Карина лишилась работы в Театре Сатиры. "Наша с ней беседа стала
достоянием общественности, а теперь в ее продолжение передача
позволила ей рассказать о том, что же происходило с ней и ее семьей за
последнее время многомиллионной аудитории", – добавил эксперт.
По словам Манукяна, он рад, что у них с телеведущим
нашлась хоть одна точка соприкосновения. "Близкие знакомые Малахова писали мне
о том, что он очень великодушен и мгновенно приходит на помощь людям, попавшим
в беду. Откровенно говоря, я тогда не до конца поверил в это. Теперь я убедился
в правоте их слов на примере Карины и ее семьи", – заключил Манукян.
Напомним, больше года на ток-шоу на федеральных каналах
актер Тимур Еремеев и Карина Мишулина "бились"
в схватке. Тимур всячески доказывал, что его мама 35 лет назад родила его от
Спартака Васильевича, он общался с отцом, приходил в театр и многие знали о
незаконнорожденном ребенке.
В свою очередь Карина Мишулина и ее
мама настаивали на том, в том числе и в суде, что ДНК, которое провели с
костюмом Спартака Мишулина, было недействительно. А значит, Тимур никакой не
сын этого артиста.