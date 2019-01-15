Жена актера
Павла Прилучного приняла участие в провокационной фотосессии. Агата
Муцениеце выложила смелые снимки в Instagram.
Жена актера
Павла Прилучного приняла участие в провокационной фотосессии. Агата
Муцениеце выложила смелые снимки в Instagram.
Артистка предстала в
неожиданном образе роковой женщины, опубликовав откровенный снимок. На
фотографии Агата Муцениеце позирует
почти полностью голой, прикрывая грудь книгой, с бокалом красного вина. Лицо
девушки прикрывает вуаль.
Поклонники пришли в восторг от кадра и завалили ее
комплиментами. Они отметили, что Муцениеце очень идет образ роковой женщины. "Очень эффектная и красивая!!!", "Шикарная",
"Фото точно из голливудских фильмов. Очень красиво и стильно", "Потрясающая", -
высказались пользователи соцсети. Кроме того, недавно нарастила волосы и стала
брюнеткой.
Напомним, ранее в Сети появились слухи о
том, что перед Новым годом актер Павел Прилучный избил свою супругу Агату. Однако Муцениеце почти сразу
опровергла слухи об избиении.
Как писали "Дни.ру", артистка
была возмущена этой информацией и заявила, что у них с мужем в отношениях
полная идиллия. Агата Муцениеце опубликовала пост, в котором
опровергла слухи об избиении и обвинила СМИ в распространении ложной информации.
В свою очередь известный скандальный блогер Лена Миро не поверила словам
артистки Она считает, что намеренно
скрывает правду.