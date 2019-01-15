Жена актера Павла Прилучного приняла участие в про­во­ка­ци­он­ной фотосессии. Агата Муцениеце выложила смелые снимки в Instagram.

Жена актераПавла Прилучного приняла участие в про­во­ка­ци­он­ной фотосессии. АгатаМуцениеце выложила смелые снимки в Instagram.Артистка предстала внеожиданном образе роковой женщины, опубликовав откровенный снимок. Нафотографии Агата Муцениеце позируетпочти полностью голой, прикрывая грудь книгой, с бокалом красного вина. Лицодевушки прикрывает вуаль.Поклонники пришли в восторг от кадра и завалили еекомплиментами. Они отметили, что Муцениеце очень идет образ роковой женщины. "Очень эффектная и красивая!!!", "Шикарная","Фото точно из голливудских фильмов. Очень красиво и стильно", "Потрясающая", -высказались пользователи соцсети. Кроме того, недавно нарастила волосы и сталабрюнеткой.Напомним, ранее в Сети появились слухи отом, что перед Новым годом актер Павел Прилучный избил свою супругу Агату. Однако Муцениеце почти сразуопровергла слухи об избиении.Как писали "Дни.ру", артисткабыла возмущена этой информацией и заявила, что у них с мужем в отношенияхполная идиллия. Агата Муцениеце опубликовала пост, в которомопровергла слухи об избиении и обвинила СМИ в распространении ложной информации.В свою очередь известный скандальный блогер Лена Миро не поверила словамартистки Она считает, что намеренноскрывает правду.