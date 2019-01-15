Полузащитник футбольной сборной Бельгии и английского Тоттенхэма Муса Дембеле продолжит свою клубную карьеру в чемпионате Китая. Контракт 31-летнего бельгийца со шпорами заканчивается летом 2019 года и англичане решили продать его, пока за игрока можно получить отступные.

Полузащитник футбольной сборной Бельгии и английского "Тоттенхэма" Муса Дембеле продолжит свою клубную карьеру в чемпионате Китая. Контракт 31-летнего бельгийца со "шпорами" заканчивается летом 2019 года и англичане решили продать его, пока за игрока можно получить отступные.При этом борьбу за Дембеле вели два клуба из Поднебесной и в итоге "Гуанчжоу Фули" обошел "Бейцзинь Гуоань": "синие" предложили "Тоттенхэму 12,5 млн евро против 10, сообщает Sky Sports. Теперь ожидается, что темнокожий бельгиец пройдет в Гуаньчжоу медицинское освидетельствование.