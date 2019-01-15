Анастасия Волочкова заявила том, что ей-де надоело жить в России, поэтому она намерена эмигрировать на Мальдивские острова. Друзья и поклонники артистки разошлись во мнении: способна ли балерина променять жизнь в родной стране на пусть райскую, но все-таки чужбину. Самый знаменитый художник России Никас Сафронов уверен: на далеких островах ей будет скучно.

Анастасия Волочкова заявила том, что ей-де надоело жить в России, поэтому она намерена эмигрировать на Мальдивские острова. Друзья и поклонники артистки разошлись во мнении: способна ли балерина променять жизнь в родной стране на пусть райскую, но все-таки чужбину. Самый знаменитый художник России Никас Сафронов уверен: на далеких островах ей будет скучно."Наша страна потеряет красивого эпатажного человека, если Волочкова эмигрирует, – говорит Никас Сафронов. – К Насте можно относиться как угодно, – и восторгаться, и не любить ее. Но нельзя не признавать, что она – одна из ярких звезд в России"."Настя украшает этот мир, делает его более разнообразным и многоцветным, – пояснил Никас. -Она не просто танцует – она пропагандирует балетное искусство, знакомит с ним совершенно обычных, иногда далеких от театра людей, и часто делает это бесплатно, например, давая множественные благотворительные концерты. И уже за это ее стоит уважать".Да, временами Волочкова бывает импульсивной, экстравагантной, – заявил Сафронов. – Но в сегодняшнем мире это неотъемлемая составляющая творческой личности. И даже когда она совершает необъяснимые поступки, это всегда ярко и интересно. Образно говоря, Анастасия – в некотором роде Сальвадора Дали в танце".На Мальдивах судьба Насти была бы незавидной – перед кем там делать шпагаты, хвастаться "майбахами" и охапками белых роз. Да и носки там, как любовник балерины, мало кто носит – жарко. "Там ей будет скучно и долго она там все равно не задержится. Ведь там нет необыкновенных московских тусовок и восторженной благодарной публики. Поэтому на тихих безлюдных островах Анастасия долго не сможет жить – уверен, что ей там станет тоскливо и ее ждет горькая участь. Мы все ее любим. А это в какой-то мере обязывает как минимум платить зрителям тем же. Настя должна помнить об этом", – заключил Сафронов.