Звезда сериала Бедная Настя Анна Табанина, исполнившая роль княжны Елизаветы Долгорукой, стала гостьей программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артистка откровенно рассказала о семейной трагедии.

Звезда сериала "Бедная Настя" Анна Табанина, исполнившаяроль княжны Елизаветы Долгорукой, стала гостьей программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1". Артистка откровенно рассказала о семейной трагедии.После работы в "Бедной Насте" Анна была очень востребована в профессии, однако на пикепопулярности пропала с экранов. Звезда намеревалась посвятить свою жизнь церкви."В какой-то момент я стала ходить в храм, постепенно была очарована всем этим,хотела уйти в монастырь. Я оставила кино и около года пела в храме", -вспоминает Табанина.Но этим планам не суждено было реализоваться: актрисавстретила своего будущего мужа художника Дмитрия Кудина. В браке у нихпоявилось трое детей.Спустя семь летсчастливой совместной жизни у Дмитрия нашли саркому. Борьба с болезньюпродолжалась год. Однако рак оказался сильнее."Как обычно люди узнают такую страшную весть, неожиданно.Было страшно принять такой диагноз. Мы мобилизовались очень, начали подготовку,лечение, была борьба. Мы были вместе, но мне нужно было сохраниться ради детей,он это понимал. Дети были достаточно маленькие, они знали, что папа болеет, ноя их ограждала от всего. Тогда же я вернулась в кино", – рассказала Табанина.После откровенного признания артистки ведущий БорисКорчевников буквально изменился в лице. На него было страшно смотреть. К слову,тема онкологии всегда находит отклик в душе шоумена. Ведь несколько лет назадБорис Корчевников страдал от опухоли мозга.Болезнь телеведущему удалосьпобороть. Теперь он помогает онкобольным людям. Причем Борис не толькоподбадривает народ программами о чудесном исцелении от рака, но и занимаетсяблаготворительностью.