Авторы эксперимента по выращиванию растений на Луне Lunar Micro Ecosystem празднуют победу – семечко хлопка стало первым в истории растением, которое проросло в специальном герметичном контейнере на поверхности спутника Земли.

Авторы эксперимента по выращиванию растений на Луне Lunar Micro Ecosystem празднуют победу – семечко хлопка стало первым в истории растением, которое проросло в специальном герметичном контейнере на поверхности спутника Земли, сообщает Xinhua.До недавнего времени ученые не были уверены, что это получится сделать в условиях лунной гравитации.Семена хлопка на Луну были доставлены китайской станцией "Чанъэ-4". В герметичном контейнере, где выращивалось растение, была создана особая питательная среда, в которой также находились семена картофеля, рапса, дрожжи и яйца плодовой мухи.Кроме того, контейнеры были снабжены двумя камерами, с помощью которых ученые наблюдали за процессами.Исследователи отмечают, что сделали серьезный шаг к тому, чтобы создать в условиях лунной гравитации, перепадов температуры и увеличенной радиационной нагрузки полноценную замкнутую биосферу.