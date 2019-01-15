Президент Сербии допустил нарушение протокола во время
недавней встречи с российским лидером. Александр Вучич подарил Владимиру Путину
икону – в обход всех процедур, на которых настаивают спецслужбы.
Президент Сербии допустил нарушение протокола во время
недавней встречи с российским лидером. Александр Вучич подарил Владимиру Путину
икону – в обход всех процедур, на которых настаивают спецслужбы.
Владимир Путин – рациональный и серьезный человек. Он вовсе
не состоит из мифов, которые о нем очиняют, но ценит традиции, считает
президент Сербии Александр Вучич.
Сербский лидер в преддверии визита российского президента в Белград
дал интервью телеканалу RTV Pink. Вучич вспомнил, как подарил Путину икону.
"Он принял меня в 22.45, мы были вдвоем, и он играл мне на пианино",
– рассказал президент Сербии. Он отметил, что играет на фортепиано его российский
коллега отлично.
признался, что в тот день нарушил все протоколы: он принес
Путину икону без прохождения "необходимых процедур спецслужб". По
словам сербского лидера, в ответ на это Путин "выказал доверие и уважение,
свой православный дух". Глава российского государства не просто поставил
икону где-то рядом. "Он сразу поставил ее на стол к стене, три раза
перекрестился и поцеловал ее", – рассказал президент Сербии.
Визита Путина в Сербии ожидают 17 января. Планируется
подписать 21 соглашение в разных отраслях. Александр делает акцент на
энергетике. "Дайте мне другой дешевый газ, кроме русского, но я его не
вижу. Самый дешевый газ в настоящий момент у русских. Когда русские проведут
газопровод до Болгарии – мы заплатим им, чтобы провели его к нам", —
сказал сербкий лидер. Вучич подчеркивает, что не имеет идеологических проблем и
покупает газ у России только из-за цены, передает РИА Новости.