Президент Сербии допустил нарушение протокола во время недавней встречи с российским лидером. Александр Вучич подарил Владимиру Путину икону – в обход всех процедур, на которых настаивают спецслужбы.

Президент Сербии допустил нарушение протокола во времянедавней встречи с российским лидером. Александр Вучич подарил Владимиру Путинуикону – в обход всех процедур, на которых настаивают спецслужбы.Владимир Путин – рациональный и серьезный человек. Он вовсене состоит из мифов, которые о нем очиняют, но ценит традиции, считаетпрезидент Сербии Александр Вучич.Сербский лидер в преддверии визита российского президента в Белграддал интервью телеканалу RTV Pink. Вучич вспомнил, как подарил Путину икону."Он принял меня в 22.45, мы были вдвоем, и он играл мне на пианино",– рассказал президент Сербии. Он отметил, что играет на фортепиано его российскийколлега отлично.признался, что в тот день нарушил все протоколы: он принесПутину икону без прохождения "необходимых процедур спецслужб". Пословам сербского лидера, в ответ на это Путин "выказал доверие и уважение,свой православный дух". Глава российского государства не просто поставиликону где-то рядом. "Он сразу поставил ее на стол к стене, три разаперекрестился и поцеловал ее", – рассказал президент Сербии.Визита Путина в Сербии ожидают 17 января. Планируетсяподписать 21 соглашение в разных отраслях. Александр делает акцент наэнергетике. "Дайте мне другой дешевый газ, кроме русского, но я его невижу. Самый дешевый газ в настоящий момент у русских. Когда русские проведутгазопровод до Болгарии – мы заплатим им, чтобы провели его к нам", —сказал сербкий лидер. Вучич подчеркивает, что не имеет идеологических проблем ипокупает газ у России только из-за цены, передает РИА Новости.