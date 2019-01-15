Злоумышленник, предварительно перерезав провода от камер наблюдения в подъезде, проник в квартиру пенсионерки и похитил оттуда личные вещи и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево задержали 51-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в краже из квартиры у пенсионерки.В полицию поступило сообщение от 75-летней женщины, проживающей на улице Матросова. По словам потерпевшей, из ее квартиры пропали ноутбук, золотые украшения, норковая шуба, а также денежные средства. Общий материальный ущерб составил свыше 530 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний неработающий приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключи к входной двери, и похитил имущество. Также злоумышленник предварительно перерезал провода от камер наблюдения в подъезде. Похищенным распорядился по собственному усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93