В
Донецкой народной республике предложили застрелиться комику Владимиру
Зеленскому, объявившему в начале января об участии в президентских
выборах. По данным социологических опросов, актер занимает второе место в
предвыборной гонке, уступая только лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко.
В
Донецкой народной республике предложили застрелиться комику Владимиру
Зеленскому, объявившему в начале января об участии в президентских
выборах. По данным социологических опросов, актер занимает второе место в
предвыборной гонке, уступая только лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
С
резким заявлением в адрес актера выступил глава пресс-службы Народной
милиции ДНР Даниил Безносов. Он прокомментировал видео из сериала "Слуга
народа", использованное Зеленским в качестве агитационного ролика.
В нем персонаж комика хоронит президента Украины Петра Порошенко и рассказывает о его невыполненных обещаниях. "Видео можно было назвать идеальным, если бы в конце речи спикер достал пистолет и застрелился", – заявил Безносов.
В сериале "Слуга народа" Зеленский исполняет главную роль. Он играет учителя истории одной из школ Киева Василия Голобородько. Педагог неожиданно становится президентом и начинает борьбу с коррупцией.
Выборы главы государства пройдут в Незалежной
в марте этого года. Владимир Зеленский занимает второе место в
предвыборной гонке. Лидирует руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Актер
объявил о намерении выставить свою кандидатуру в начале января.
Ситуацию в стране комик назвал тяжелой. По его словам, у граждан Незалежной есть три пути – плыть по течению, уехать за рубеж или попытаться что-то изменить на родине.
Многие
эксперты полагают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко и его командой спектакль. Якобы цель комика – наброситься на
оппонентов главы государства, в то время как президент будет
оставаться над схваткой и повышать свой рейтинг в глазах населения.