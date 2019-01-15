В Донецкой народной республике предложили застрелиться комику Владимиру Зеленскому, объявившему в начале января об участии в президентских выборах. По данным социологических опросов, актер занимает второе место в предвыборной гонке, уступая только лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко.

Донецкой народной республике предложили застрелиться комику ВладимируЗеленскому, объявившему в начале января об участии в президентскихвыборах. По данным социологических опросов, актер занимает второе место впредвыборной гонке, уступая только лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.резким заявлением в адрес актера выступил глава пресс-службы Народноймилиции ДНР Даниил Безносов. Он прокомментировал видео из сериала "Слуганарода", использованное Зеленским в качестве агитационного ролика.В нем персонаж комика хоронит президента Украины Петра Порошенко и рассказывает о его невыполненных обещаниях. "Видео можно было назвать идеальным, если бы в конце речи спикер достал пистолет и застрелился", – заявил Безносов.В сериале "Слуга народа" Зеленский исполняет главную роль. Он играет учителя истории одной из школ Киева Василия Голобородько. Педагог неожиданно становится президентом и начинает борьбу с коррупцией.Выборы главы государства пройдут в Незалежнойв марте этого года. Владимир Зеленский занимает второе место впредвыборной гонке. Лидирует руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Актеробъявил о намерении выставить свою кандидатуру в начале января.Ситуацию в стране комик назвал тяжелой. По его словам, у граждан Незалежной есть три пути – плыть по течению, уехать за рубеж или попытаться что-то изменить на родине.Многиеэксперты полагают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко и его командой спектакль. Якобы цель комика – наброситься наоппонентов главы государства, в то время как президент будетоставаться над схваткой и повышать свой рейтинг в глазах населения.