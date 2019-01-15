На
фоне осложнений в отношениях с Россией лидер Белоруссии Александр
Лукашенко делает все более громкие и радикальные заявления. В течение
нынешнего года страна столкнется с вызовами как с Запада, так и с
Востока, предупредил сограждан Батька.
На
фоне осложнений в отношениях с Россией лидер Белоруссии Александр
Лукашенко делает все более громкие и радикальные заявления. В течение
нынешнего года страна столкнется с вызовами как с Запада, так и с
Востока, предупредил сограждан Батька.
По
словам главы Белоруссии, республика "и слева, и справа, и на Западе, и
на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и
независимости". Гарантией независимости Батька назвал эффективную работу власти. Только в таком случае страну "никто не сдвинет", передает слова президента БЕЛТА.
В ходе совещания по назначению руководителей местных органов . Он предупредил, что в течение года побывает в разных частях страны и оценит работу местных властей.
Последнее
время активизировалась тема дальнейшей интеграции России и Белоруссии в
рамках Союзного государства. Об этом часто говорят в российских СМИ, да
и официальные лица в Москве периодически напоминают белорусским
коллегам, что пора бы двигаться дальше.
Батьку
такой настрой Кремля, видимо, не устраивает, поэтому все чаще в общении
с российским руководством срывается и переходит на повышенные тона.
Так, в декабре на саммите Евразийского экономического союза Лукашенко
вступил в спор с президентом России Владимиром Путиным по поводу цен на
газ.
Глава братской республики вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.
В конце декабря дважды приезжал к Путину на переговоры. Однако в их детали прессу не посвящали.
А на днях премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил Батьке о
поддержке со стороны России. По его словам, Россия вкачала в экономику
соседней страны миллиарды долларов, и Минск должен это ценить.