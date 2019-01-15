На фоне осложнений в отношениях с Россией лидер Белоруссии Александр Лукашенко делает все более громкие и радикальные заявления. В течение нынешнего года страна столкнется с вызовами как с Запада, так и с Востока, предупредил сограждан Батька.

Нафоне осложнений в отношениях с Россией лидер Белоруссии АлександрЛукашенко делает все более громкие и радикальные заявления. В течениенынешнего года страна столкнется с вызовами как с Запада, так и сВостока, предупредил сограждан Батька.Пословам главы Белоруссии, республика "и слева, и справа, и на Западе, ина Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета инезависимости". Гарантией независимости Батька назвал эффективную работу власти. Только в таком случае страну "никто не сдвинет", передает слова президента БЕЛТА.В ходе совещания по назначению руководителей местных органов . Он предупредил, что в течение года побывает в разных частях страны и оценит работу местных властей.Последнеевремя активизировалась тема дальнейшей интеграции России и Белоруссии врамках Союзного государства. Об этом часто говорят в российских СМИ, даи официальные лица в Москве периодически напоминают белорусскимколлегам, что пора бы двигаться дальше.Батькутакой настрой Кремля, видимо, не устраивает, поэтому все чаще в общениис российским руководством срывается и переходит на повышенные тона.Так, в декабре на саммите Евразийского экономического союза Лукашенковступил в спор с президентом России Владимиром Путиным по поводу цен нагаз.Глава братской республики вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.В конце декабря дважды приезжал к Путину на переговоры. Однако в их детали прессу не посвящали.А на днях премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил Батьке оподдержке со стороны России. По его словам, Россия вкачала в экономикусоседней страны миллиарды долларов, и Минск должен это ценить.