Россиян в очередной раз заинтересовал вопрос: что вдохновляет сотрудников телекомпании НТВ на создание программ? Поводом стал выпущенный телеканалом сюжет о том, как граждане США в массовом порядке покидают родину и направляются в поисках лучшей жизни в Россию.

Россиян в очередной раз заинтересовал вопрос: чтовдохновляет сотрудников телекомпании НТВ на создание программ? Поводом сталвыпущенный телеканалом сюжет о том, как граждане США в массовом порядкепокидают родину и направляются в поисках лучшей жизни в Россию.Американцев вынуждают покидать страну неподъемные налоги ивысокие цены, утверждают авторы сюжета. Они рассказывают о нескольких гражданахСША, которые переехали в Москву, теперь живут и работают в российской столице.Пользователей соцсетей новость НТВ изрядно повеселила."Хорошая шутка", "Фантазер, ты меня называла", "Что вытам курите?", – иронизируют подписчики. "И снится мне сон – американскиегастарбайтеры подметают московские улицы", "Ох и Трамп хитрый! Всемговорит что строит забор для защиты от эмигрантов. А оказывается, чтобы пиндосыне сбежали", – ехидничают комментаторы.Герои показанного на сюжета заверяют, что после переездав Россию качество их жизни "улучшилось в разы". Они подчеркивают, чтоих примеру готовы последовать как минимум треть жителей Соединенных Штатовмечтают покинуть родину, пишетПо версии , масштабы ежедневного оттока населения крупнейшего города Штатов, Нью-Йорка, сопоставимы с 30-ми годами XX века. "В Нью-Йорке цены выросли настолько, что теперь из города ежедневно уезжают до 100 человек – цифра невиданная со времен Великой депрессии. Газеты заговорили о массовом бегстве из городов", – заявляет автор. В сюжете НТВ утверждается, что за пределы своей страны уже выехали 9 миллионов американцев.