Россиян в очередной раз заинтересовал вопрос: что
вдохновляет сотрудников телекомпании НТВ на создание программ? Поводом стал
выпущенный телеканалом сюжет о том, как граждане США в массовом порядке
покидают родину и направляются в поисках лучшей жизни в Россию.
Россиян в очередной раз заинтересовал вопрос: что
вдохновляет сотрудников телекомпании НТВ на создание программ? Поводом стал
выпущенный телеканалом сюжет о том, как граждане США в массовом порядке
покидают родину и направляются в поисках лучшей жизни в Россию.
Американцев вынуждают покидать страну неподъемные налоги и
высокие цены, утверждают авторы сюжета. Они рассказывают о нескольких гражданах
США, которые переехали в Москву, теперь живут и работают в российской столице.
Пользователей соцсетей новость НТВ изрядно повеселила.
"Хорошая шутка", "Фантазер, ты меня называла", "Что вы
там курите?", – иронизируют подписчики. "И снится мне сон – американские
гастарбайтеры подметают московские улицы", "Ох и Трамп хитрый! Всем
говорит что строит забор для защиты от эмигрантов. А оказывается, чтобы пиндосы
не сбежали", – ехидничают комментаторы.
Герои показанного на сюжета заверяют, что после переезда
в Россию качество их жизни "улучшилось в разы". Они подчеркивают, что
их примеру готовы последовать как минимум треть жителей Соединенных Штатов
мечтают покинуть родину, пишет
По версии , масштабы ежедневного оттока населения крупнейшего города Штатов, Нью-Йорка, сопоставимы с 30-ми годами XX века. "В Нью-Йорке цены выросли настолько, что теперь из города ежедневно уезжают до 100 человек – цифра невиданная со времен Великой депрессии. Газеты заговорили о массовом бегстве из городов", – заявляет автор. В сюжете НТВ утверждается, что за пределы своей страны уже выехали 9 миллионов американцев.