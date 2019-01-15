В Конгрессе США комитеты по разведке и иностранным делам решают, как вызвать для дачи показаний переводчиков Дональда Трампа. Конгрессменов от Демократической партии интересует, что американский президент обсуждал на встречах с Владимиром Путиным.

В Конгрессе США комитеты по разведке и иностранным делам решают, как вызвать для дачи показаний переводчиков Дональда Трампа. Конгрессменов от Демократической партии интересует, что американский президент обсуждал на встречах с Владимиром Путиным. Правда, закон запрещает допрашивать переводчиков первых лиц, но демократы намерены найти способ обойти это препятствие.В Вашингтоне наступил тот день, когда на южной лужайке Белого дома главе государства задали фактически напрямую вопрос: господин президент, вы русский разведчик?- Я никогда не работал на Россию. И вам это известно лучше, чем другим. Сам этот вопрос возмутителен. Все это один большой обман.Поводом подозревать президента США в госизмене стала статья газеты Washington Post. Со ссылкой на неназванные источники в ней говорится, что Дональд Трамп после первой встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге в июле 2017 года забрал у своего переводчика записи и приказал ему не обсуждать содержание разговора с членами администрации. Таким скрытным, утверждает издание, Трампа замечали не раз. Однако советник президента США предложила вспомнить, в каких условиях Трамп вынужден был начинать работать, и причины быть настороже."В 2017 году, как вы помните, президент пострадал от большого количества утечек. Через одну-две недели после того, как он занял пост, в прессу утекли детали его телефонных разговоров с лидерами Мексики и Австралии. Были преданы огласке и подробности встречи в Овальном кабинете в 2017 году. В то время это было большим поводом для беспокойства. Это не шутки", — сообщила Киллиан Конвэй, советник президента СШАДональд Трамп заявил, что проводит встречи с глазу на глаз со многими мировыми лидерами, а статья Washington Post, мягко говоря, не отражает действительности."Это очередной фейк. Наша встреча была успешной. Таким же образом я встречаюсь со всеми. Мы говорили на тему Израиля и газопровода. Германия платит России большие деньги и это неправильно. Именно это мы и обсудили. Мы говорили на многие другие темы", — заявил президент США Дональд Трамп.Но демократы в Конгрессе сегодня уже обсуждают возможность вызвать на слушания и допросить переводчиков Трампа. Случай в мировой практике неслыханный, говорит Дмитрий Рюриков, который в советские времена был переводчиком на встречах Брежнева, Косыгина, Андропова и Громыко."Мы живем в такое время, когда невероятное становится вероятным. Я не берусь судить о законодательстве Соединенных Штатов, но такой вопрос может быть поставлен. Но он будет свидетельствовать о глубочайшем и очень серьезном, накаленном политическом конфликте между ветвями власти. Если Конгресс идет на это, значит, наверное, здесь дело не в переводе, а дело в том, что ищутся способы активизации и поднятия конфликта на новые уровень", — считает переводчик Дмитрий Рюриков.Личные встречи лидеров для того и проводятся, чтобы о деталях разговора знал очень ограниченный круг лиц. Доверительная обстановка — ключевое условие. Вот и в Израиле допрос переводчиков не просто нонсенс, но уголовное преступление."В Израиле переводчик или, к примеру, сотрудники безопасности, не имеют права разглашать какую-либо информацию, услышанную ими в ходе этой встречи. Если это кому-то не нравится, они могут подать в суд и будет слушание. Опять же, слушание будет происходить за закрытыми дверями. По законам Израиля, нельзя просто взять и попросить переводчика рассказать содержание встречи, это приравнивается к уголовному преступлению", — объясняет Томер Наот, директор юридического отдела движения "За чистоту власти".Кризис во власти проявляется и в рекордно долгом шатдауне — идет 24-й день, как правительство нормально не работает. Оставшиеся без зарплаты госслужащие выстроились в очереди за бесплатными продуктами. В одни руки нескольких банок консервов, лапша и немного овощей. Некоторые уже сравнивают это со временами Великой депрессии. Демократы, тем временем, были замечены на пляжах в Пуэрто-Рико — вот так они беспокоятся о госслужащих, заявили в Белом доме.