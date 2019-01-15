В Крым переброшены дополнительные зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1. Они встали на боевое дежурство еще в конце декабря 2018 года, однако известно об этом стало только сейчас.

В Крым переброшены дополнительные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Они встали на боевое дежурство еще в конце декабря 2018 года, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.Также 15 января на полуострове прошла тренировка с участием ЗРПК. 20 боевых машин перехватили около 100 целей, добавляют в пресс-службе.Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия. Его ракеты способны достать цель на расстоянии до 20 километров, эффективная дальность огня из 30-миллиметровых пушек – 4 километра. ЗРПК реагирует на опасность всего за 4-6 секунд. Причем стрелять из орудий и пускать ракеты "Панцирь" может даже на ходу.