Американская администрация в ручном режиме управляет властью
в Киеве и лично Петром Порошенко. Такое заявление сделал секретарь Совета
безопасности России Николай Патрушев.
Американская администрация в ручном режиме управляет властью
в Киеве и лично Петром Порошенко. Такое заявление сделал секретарь Совета
безопасности России Николай Патрушев.
По словам Патрушева, результаты четырехлетней работы
Порошенко на посту главы государства оцениваются скептически даже украинскими
экспертами. В стране не решены наиболее острые внутриполитические проблемы,
буксуют реформы в социально-экономической сфере, продолжается конфликт в
Донбассе, Украина утратила самостоятельность на внешнеполитической арене, пишет "".
"Плачевную картину Порошенко пытается откорректировать
через свое позиционирование как неутомимого борца с кремлевской угрозой. Отсюда
– постоянные провокации с целью нагнетания обстановки, обострения напряженности
на юго-востоке страны с перекладыванием ответственности на Москву", – сказал
Патрушев в интервью "Российской газете".
По мнению секретаря Совета безопасности, Киев готовит новые
провокации против России в наступившем году. Это единственный способ напомнить
Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и Евросоюзу, доверие
которых к Киеву стремительно падает.
"Инцидент в Керченском проливе стал поводом для срыва
встречи лидеров России и США в Буэнос-Айресе", – указал Патрушев.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу
России и двинулись из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Суда
совершали опасное маневрирование в российских территориальных водах и не
подчинялись требованиям пограничников ФСБ.
Через десять часов они были задержаны вместе с экипажами, а
спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца. Сегодня, 15
января, в Москве начался судебный процесс по делу о нарушении российской
государственной границы украинскими военными.