Американская администрация в ручном режиме управляет властью в Киеве и лично Петром Порошенко. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Американская администрация в ручном режиме управляет властьюв Киеве и лично Петром Порошенко. Такое заявление сделал секретарь Советабезопасности России Николай Патрушев.По словам Патрушева, результаты четырехлетней работыПорошенко на посту главы государства оцениваются скептически даже украинскимиэкспертами. В стране не решены наиболее острые внутриполитические проблемы,буксуют реформы в социально-экономической сфере, продолжается конфликт вДонбассе, Украина утратила самостоятельность на внешнеполитической арене, пишет ""."Плачевную картину Порошенко пытается откорректироватьчерез свое позиционирование как неутомимого борца с кремлевской угрозой. Отсюда– постоянные провокации с целью нагнетания обстановки, обострения напряженностина юго-востоке страны с перекладыванием ответственности на Москву", – сказалПатрушев в интервью "Российской газете".По мнению секретаря Совета безопасности, Киев готовит новыепровокации против России в наступившем году. Это единственный способ напомнитьУкраине о себе международному сообществу, прежде всего США и Евросоюзу, довериекоторых к Киеву стремительно падает."Инцидент в Керченском проливе стал поводом для срывавстречи лидеров России и США в Буэнос-Айресе", – указал Патрушев.Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границуРоссии и двинулись из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. Судасовершали опасное маневрирование в российских территориальных водах и неподчинялись требованиям пограничников ФСБ.Через десять часов они были задержаны вместе с экипажами, аспустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца. Сегодня, 15января, в Москве начался судебный процесс по делу о нарушении российскойгосударственной границы украинскими военными.