Этот смартфон в глянцевом корпусе, сохранив удобную функцию разблокировки по лицу, по сравнению со своим предшественником может похвастаться более шустрым процессором, высоким экраном c большей диагональю и просторной челкой, тыловым дуэтом камер с функциями ИИ, NFC-интерфейсом, свежим софтом, а также батареей повышенной емкости. Вести.Hi-tech оценили шансы Alcatel 5V стать во главе бюджетного семейства

Этот смартфон в глянцевом корпусе, сохранив удобную функцию разблокировки по лицу, по сравнению со своим предшественником может похвастаться более шустрым процессором, "высоким" экраном c большей диагональю и большой "челкой", тыловым дуэтом камер с функциями ИИ, NFC-интерфейсом, свежим софтом, а также батареей повышенной емкости. 33Live.RuHi-tech оценили шансы Alcatel 5V стать во главе бюджетного семейства.Если верить сообщению пресс-службы компании TCL Communication на MWC 2018, смартфоны в линейке Alcatel 5 предлагают пользователям продвинутые "фишки" в аппаратах, стоимостью менее 300 евро. Мы уже рассказали об одноимённом первенце в этом семействе – Alcatel 5 (наш обзор здесь), который прилежно исполнял роль условного флагмана. Но вот с появлением модели Alcatel 5V его позиции несколько пошатнулись, поскольку новинка оказалась лучше по ряду важных технических характеристик, в том числе, по мощности процессора и емкости аккумулятора.Обзор Alcatel 5V: технические характеристикиМодель: 5060DОС: Android 8.1 (Oreo)Процессор: 64-разрядный MediaTek MTK6762 (Helio P22), архитектура ARMv8-A, 8 ядер ARM Cortex-A53 (4x2,0 ГГц + 4x1,5 ГГц)Графический сопроцессор: IMG PowerVR GE8320Оперативная память: 3 ГБПамять для хранения данных: 32 ГБ, гибридный слот для карт памяти microSD/HС, до 128 ГБИнтерфейсы: Wi-Fi b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 4.2, USB 2.0 (OTG), 3,5-мм аудио-коннектор, NFCЭкран: емкостной, IPS, диагональ 6,2 дюйма, FullView (19:9), разрешение HD+ (1500x720 точек), плотность пикселей на дюйм 268 ppi, защитное стекло Asahi Dragontrail 2.5DТыловой фото-модуль: основная камера — 12 МП (оптический размер 1/2.8 дюйма, размер пикселя 1.25 мкм), 5-линзовый объектив, апертура f/2.8, фазовый автофокус, видео 1080p@30 fps, EIS; вспомогательная камера – 2 МП (оптический размер 1/5 дюйма, размер пикселя 1.75 мкм), 3-элементный объектив, 2-тональная светодиодная вспышка, видео 1080р@30 fps, функции ИИ (11 сцен)Фронтальная камера: 8 МП (оптический размер 1/4 дюйма, размер пикселя 1.12 мкм), 4-элементный объектив, фиксированный фокус, апертура f/2.8, видео 1080р@30 fpsРазблокировка по лицу: угол 30 градусов, 0.5 секунды, 106 контрольных точекСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G Cat. 4 (до 150/50 Мбит/с) LTE-FDD: b1, b3, b7, b8, b20, b28Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)/microSDРежим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPSРадио: FM-тюнерСенсоры: акселерометр, гироскоп, компас, дактилоскопический сканер, датчики освещенности и приближенияБатарея: несъемная, 4 000 мА*ч, время зарядки 2 ч 48 мин.Цвет: синий, черный (OPVM покрытие)Габариты: 153,7x74,55x8, 5 ммВес: 156 гОбзор Alcatel 5V: дизайн, эргономикаЕсли Alcatel 5 привлекал внимание нешаблонным дизайном экстерьера с иллюзией цельнометаллического корпуса, то у Alcatel 5V сразу бросается в глаза глянцевая, но не стеклянная, поверхность задника (в компании говорят о специальным OPVM-покрытии).Конечно, такой внешний облик не лишен некого шарма, хотя блестящий пластик и не становится от этого менее марким. Форма корпуса получилась обтекаемая, с плавными линиями и сглаженными углами.Ребра и торцы оставили матовыми, отчасти поэтому в ладони аппарат ощущается лишь в меру скользким. Но практичным такое решение все равно не назовешь. Не случайно же, в комплект входит силиконовый клип-кейс, который призван защитить не только от царапин и отпечатков, но и от случайного выскальзывания нового смартфона из рук.Для Alcatel 5V предусмотрели два окраса – синий и черный. А вот симметричный разъем USB Type-C совсем не "по-флагмански" заменили на microUSB. Лицевая панель, можно сказать, типовая — "высокий" экран сопровождается модной "челкой", внушительные размеры которой выбрали явно с большим запасом. Кажется, это первая модель под брендом Alcatel, которая позволила себе вырез в экране, да еще такой просторный. При габаритных размерах 153,7x74,55x8, 5 мм весит девайс 156 г. Благодаря иному, чем у предшественника, дизайну, дисплей занимает уже более 84% (против примерно 77%) лицевой поверхности смартфона.Экран защищает закаленное стекло Asahi Dragontrail с эффектом 2.5D. На просторной "челке" вокруг небольшой решетки "разговорного" динамика вольготно расположились объектив фронтальной камеры, светодиодный индиктор, а также датчики приближения и освещенности. Сравнительно тонкий "подбородок" под дисплеем пустует. Пиктограммы панели управления ("Назад", "Домой", "Недавние приложения") при активации соответствующей опции умеют "прятаться", освобождая место на экране. К тому же, их вообще можно заменить жестами.На правое ребро поместили отличающиеся друг от друга по размеру качельку регулировки громкости и кнопку питания/блокировки. Кроме того, последнюю легко распознать наощупь по резной насечке на ее поверхности.Левое ребро отвели для закрытого гибридного слота, где места в лотке предназначены либо для одновременного размещения двух модулей идентификации абонента (формата nanoSIM), либо — одной nanoSIM-карты и карты памяти microSD.Верхний торец корпуса заняли 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры и отверстие для второго микрофона (для шумоподавления).Разъем microUSB оказался на нижнем торце в окружении декоративных решеток в виде группы отверстий, под одной из которых скрыт "мультимедийный" динамик, а под другой – "разговорный" микрофон.Из надписи в нижней части задней панели, украшенной логотипом Alcatel, можно узнать название фирмы-производителя (TCL Communication).Объективы тылового фото-модуля вместе с 2-тоновой светодиодной вспышкой расположили вертикально в верхней части, ближе к левому краю. Чуть ниже, уже по центру, находится круглая емкостная площадка дактилоскопического сканера.К эргономике Alcatel 5V вопросов, в общем-то, нет. С этим 6,2-дюймовым смартфоном вполне можно управиться и одной рукой, но, на всякий случай, в настройках есть специальная функция, уменьшающая активную область дисплея.Обзор Alcatel 5V: экранЭкран у Alcatel 5V, по сравнению с Alcatel 5, не только подрос в диагонали (с 5,7 дюйма до 6,2 дюйма), но и, как уже отмечалось, обзавелся модной ныне "челкой". На IPS-матрице типа FullView с соотношением сторон 19:9 достигается разрешение HD+ (1500х720 точек). Поскольку количество пикселей на дюйм составляет в таком случае всего 268 ppi, мелким шрифтом на экране злоупотреблять явно не стоит. Углы обзора у экрана широкие, а цветопередача естественная. Благодаря отсутствию воздушной прослойки между IPS-матрицей и стеклом (технология OGS), получились довольно неплохие антибликовые свойства.Уровень подсветки можно регулировать либо вручную, либо автоматически (опция "Авторегулировка яркости"). Кстати, максимальной яркости зимним днем вполне хватало, ну а в сумерках можно было подобрать для нее вполне комфортное значение. Технология мультитач позволяет обрабатывать до десяти одновременных нажатий на емкостном экране, что подтверждают результаты программы MultiTouch Tester. В "Ночном режиме", который активируется также и по расписанию, вручную настраивается цветовая температура."Челку" на дисплее можно отключать, если, например, перекрывается часть интерфейса запущенной программы. На вкладке "Полноэкранные приложения" легко найти программы, которые в актуальной пропорции сторон экрана могут работать некорректно. А вот с помощью "масштабирования экрана" задается размер элементов интерфейса, причем, отдельная регулировка шрифта так же дополнена его предварительным просмотром. В настройках есть два эффекта выключения экрана – "Старый телевизор" и "Плавное затухание". Олефобное покрытие на защитном стекле 2.5D Asahi Dragontrail противится незначительным загрязнениям и отпечаткам, позволяя, к тому же, более легко их удалять.Обзор Alcatel 5V: камерыЕсли Alcatel 5 может похвастаться сдвоенным фото-модулем на лицевой панели, то у Alcatel 5V камерный дуэт переехал на тыловую сторону корпуса, оставив фронтальный объектив солировать в одиночестве.После определения одной из 11 сцен съемки с помощью функций ИИ для нее подбираются соответствующие настройки камер (контраст, насыщенность, яркость и резкость).В тыловом фото-модуле, включающем также 2-тоновую светодиодную вспышку, за съемку отвечает основная камера с 12-мегапиксельным датчиком (6-линзовый объектив, фазовый автофокус, светосила f/2.8). А вспомогательная 2-мегапиксельная камера содействует ей в составлении карты глубин резкости, чтобы, при необходимости, можно было легко "мылить" фон. Максимальное разрешение снимков у тылового фото-модуля составляет 4096х3072 точки (12 МП) при соотношении сторон 4:3.Фронтальную камеру на базе 8-мегапиксельного датчика оснастили широкоугольным объективом с фиксированным фокусом и апертурой f/2.8. Для селфи максимальное разрешение не превышает 3264х2448 точек (8 МП, 4:3), причем полученные "самострелы" можно корректировать с помощью настроек "улучшайзера".Фронтальная и тыловые камеры умеют записывать видео в качестве Full HD (1920x1080 точек) с частотой кадров 30 fps. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC – звук). Для интервальной съемки ("Гиперлапс") можно выбрать задержку между кадрами 1/2; 1 или 2 секунды.Интерфейс приложения "Камера" на первый взгляд практически не изменился. Помимо "Авто", здесь предусмотрены режимы "Панорама", "Гиперлапс", "Длинная выдержка", "Вечеринка", "Портрет", "Микрофильм" и Google Lens, знакомые по другим смартфонам Alcatel. В настройках можно выбрать не только размер фото и качество видео, но и включить электронную стабилизацию изображения (EIS), а также определиться с функцией качельки регулировки громкости, которую предлагается использовать для цифрового зума или спуска затвора. Пиктограммы в верхней части видоискателя предназначены для вызова страницы фильтров, выбора режимов вспышки и таймера, а также быстрого перехода к портретной съемке. После активации соответствующей опции, проведя пальцем от правого (или левого) края экрана к центру, легко подстроить интерфейс приложения под управление одной рукой.Бюджетный Alcatel 5V вполне удовлетворительно "отстрелялся" на дневной съемке, причем не оплошал даже в условиях недостаточного освещения. Создать новогоднее настроение для некоторых кадров пришлось с помощью фильтров. Примеры фото с дуэта тыловых камер можно посмотреть здесь.Обзор Alcatel 5V: звук"Мультимедийный" динамик у Alcatel 5V можно заставить звучать несколько громче, если в настройках активировать опцию усилителя (вкладка "Звуковые эффекты"). Как и в Alcatel 5, фирменный аудиоплеер здесь отсутствует. Сразу после включения придется довольствоваться приложением "Play Музыка", которое воспроизводит треки, созданные, в том числе, и кодеками для сжатия аудиоданных без потери качества (FLAC). Записи приложения "Диктофон" сохраняются в файлах формата M4A. Встроенный FM-тюнер с RDS для своей работы требует подключения проводной гарнитуры, причем запись с эфира в нем не предусмотрена.Для передачи высококачественного HD-аудио на Bluetooth-наушники в арсенале имеется кодек AAC.Обзор Alcatel 5V: начинка, производительностьВ отличие от Alcatel 5, которому в свое время достался не самый свежий мобильный чипсет (Mediatek MT6750), для нового смартфона остановились на представленном в 2018 году Mediatek MT6762 (Helio P22). Эта микросхема призвана побороться за бюджетный сегмент устройств и, как полагают, стала прямым конкурентом Qualcomm Snapdragon 425. Проектные нормы для кристалла ужесточились с 28 нм до 12 нм, а максимальная тактовая частота ядер ARM Cortex-A53 с 1,5 ГГц возросла до 2 ГГц. За графические операции отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8320 (до 650 МГц), который, увы, не поддерживает API Vulkan. Максимальное разрешение экрана может составлять 1600х720 точек (20:9). Helio P22 поддерживает двойные камеры с датчиками до 13 МП+8 МП, Bluetooth 5 и Wi-Fi a/b/g/n/ac, а также функции ИИ, в частности для разблокировки по лицу (Face Unlock). Базовая начинка Alcatel 5V включает 3 ГБ оперативной памяти.Тестирование Alcatel 5V. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Alcatel 5V. Результаты в бенчмарке AndroBench 5Тестирование Alcatel 5V. Результаты в бенчмарке 3DMarkСудя по результатам синтетических тестов, новинка на бюджетном поле выглядит весьма неплохо. Кстати, популярный бенчмарк GeekBench 4 наотрез отказался работать на Alcatel 5V, сославшись на отсутствие соединения. Чтобы оценить реальное быстродействие, на новом смартфоне собраны пробники некоторых известных игр, в том числе Asphalt Nitro, Real Football, "Человек-паук".В Alcatel 5V, как и у предшественника, установлено 32 ГБ встроенной памяти, при этом, увеличить размер этого хранилища можно картой памяти microSD/HC/XC емкостью до 128 ГБ. Кроме того, поддержка технологии USB-OTG дает возможность подключения обычных флэшек.Два модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF), работающие с одним радиомодулем, обеспечивают режим DSDS (Dual SIM Dual Standby). При этом, в сети 4G LTE-модем (Cat. 4, до 150 Мбит/с) поддерживаются диапазоны частот LTE-FDD: b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Среди других беспроводных коммуникаций у новинки числятся Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). К сожалению, высокочастотный 5-ГГц диапазон Wi-Fi отсутствует.Зато наличие NFC у недорогого смартфона – это действительно продвинутая "фишка". Напомним, что данный интерфейс позволяет, например, воспользоваться бесконтактным платежным сервисом Android Pay, а также в любое время быть в курсе баланса транспортной карты "Тройка".Для определения местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, что подтверждают показания тестовой программы GPS Test. Помощь в координации по сотовым и Wi-Fi сетям оказывает режим A-GPS.Обзор Alcatel 5V: автономностьЕмкость несъемного аккумулятора у Alcatel 5V, по сравнению с "врио флагмана" — Alcatel 5, увеличилась с 3 000 мА*ч до 4 000 мА*ч. При этом, в комплекте со смартфоном, по-прежнему, идет 10-ваттный адаптер (5 В/2 А). Таким образом, быстрая зарядка, по-прежнему, не поддерживается. Процесс наполнения разряженной батареи "под горлышко" занимает без малого три часа (2 часа 50 минут).По информации производителя, в зависимости от типа сотовой сети, на 100% заполненный аккумулятор позволяет находиться в режиме ожидания 550 (4G), 620 (3G) или 650 (2G) часов. В противном случае, накопленного заряда хватит на 18 (3G) или 20 (2G) часов разговоров, соответственно. Так что одну полную зарядку вполне можно растянуть на полтора-два дня автономной работы смартфона. Тестовый набор видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение чуть более 8,5 часов.На вкладке "Энергосбережение" предлагается выбрать один из трех режимов – интеллектуальный, стандартный или суперэкономный. При этом, в разделе "Батарея", помимо опции "Интеллектуальное фоновое энергосбережение", можно также воспользоваться стандартной функцией "Энергосбережение". Ее автоматическое включение срабатывает при уровне заряда батареи 5% или 15%.Обзор Alcatel 5V: особенности программного обеспеченияСмартфон Alcatel 5V работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой закрывает фирменная оболочка Joy1, выполненная, к счастью, без особых художественных излишеств. Свайп от верхнего края экрана открывает панель уведомлений и быстрых настроек, а также ползунок регулировки яркости. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа к часто используемым функциям.Напомним, что Alcatel 5 довольствовался ОС Android 7 (Nougat). Кстати, за время тестирования Alcatel 5V пару раз "по воздуху" прилетали обновления софта (OTA), что само по себе, конечно, неплохо, только вот длительная их установка несколько раздражала.В настройках главного экрана предлагается определиться с размером иконок и текста, а также выбрать подходящую сетку для размещения значков.На вкладке "Главный экран" в настройках "Экрана" выбирается его вид – стандартный, с отдельным меню приложений, или без такового, а также упрощенный. В последнем случае на дисплее по умолчанию используется минимальное количество крупных значков (ярлыков приложений).Лончер позволяет изменить внешний вид панели навигации, включая расположение значков и цвет фона. Кроме того, функции, возложенные на пиктограммы, здесь можно передать жестам.В свою очередь, набор расширенных функций на одноименной вкладке весьма небогат. Сюда, в частности, входит дублирование приложений (два аккаунта в одной и той же социальной сети), управление одной рукой и жесты. Так, для облегчения управления одной рукой можно уменьшить реальный размер рабочего экрана, учитывая при этом, в какой ладони лежит аппарат (левой или правой). А вот с помощью жестов легко сделать снимок экрана и быстро запустить камеру.Тапами по емкостной площадке дактилоскопического сканера удобно, например, возвращаться на главный экран, принимать вызовы, а также инициализировать съемку фото или запись видео. После регистрации (до пяти) отпечатков пальцев можно практически мгновенно разблокировать смартфон и/или приложение. Кроме того, активация опции "быстрого доступа" позволяет выполнять ряд действий прямо с заблокированного экрана, в том числе и запуск выбранного приложения.В ряде случаев для разблокировки смартфона удобно использовать функцию распознавания лица с помощью фронтального фото-модуля. Образ физиономии строится по 106 контрольным точкам, при этом, разблокировка выполняется за полсекунды (угол распознавания 30 градусов). В условиях низкой освещенности на помощь приходит подсветка экрана. Зарегистрировать лицо в темных очках не удалось, ну а в обычных — проблем не возникло.Перед записью скринкаста в формате MP4 надо заранее определиться с качеством видео (480р, 640р, 720р), одновременной регистрацией звука и таймером обратного отсчета (0, 3 или 5 секунд).Обзор Alcatel 5V: покупка, выводыНе ставя рекорды на бенчмарках, Alcatel 5V, тем не менее, претендует на топовую позицию в бюджетном семействе с последовательной нумерацией моделей от младших к старшим (1, 3, 5). По сравнению со своим предшественником — Alcatel 5, временно исполняющим обязанности флагмана, новинка отличается более шустрым процессором, свежим софтом, "высоким" экраном c большей диагональю и просторной "челкой", тыловым дуэтом камер с функциями ИИ, NFC-интерфейсом, а также батареей повышенной емкости. При этом, сохранились оба типа биометрической разблокировки (дактилоскопический и по лицу), а также инструменты для управления смартфоном одной рукой.В числе недочетов оказались маркий глянцевый корпус, умеренная производительность, отсутствие 5-ГГц диапазона Wi-Fi, медленная зарядка емкой батареи, а также альтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD.На старте продаж Alcatel 5V оценили в 13 990 рублей, однако на момент тестирования даже в больших интернет-магазинах его можно было найти уже на тысячу, а то и на две, дешевле.Серьезную конкуренцию новому флагману бюджетного семейства может составить, например, 6,26-дюймовый Huawei Honor 8C (наш обзор здесь). В крупных розничных сетях за него просили 12 990 рублей. При одинаковой емкости встроенной батареи (4 000 мА*ч), соперник получил более шустрый процессор (Snapdragon 632) и отдельный слот для карты памяти microSD. Но вот, в отличие от Alcatel 5V, он не может похвастаться интерфейсом NFC.Итоги обзора Alcatel 5VПлюсы:"Безрамочный" дизайн"Высокий" экран с "челкой"Дуэт тыловых камер с функциями ИИРазблокировка по лицуИнтерфейс NFCБатарея повышенной емкостиМинусы:Маркий глянцевый корпусУмеренная производительностьАльтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSDНет 5-ГГц диапазона Wi-FiМедленная зарядка