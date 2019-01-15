Телеведущая сделала откровенное заявление в своем Instagram-аккаунте. Лера Кудрявцева сообщила, что ее реальная жизнь отличается от демонстрируемой в соцсетях.

Телеведущая сделала откровенное заявление в своем Instagram-аккаунте. ЛераКудрявцева сообщила, что ее реальная жизнь отличается отдемонстрируемой в соцсетях.Ведущая "Секрета намиллион" в настоящее время отдыхает с мамой и старшей сестрой в Омане. ежедневно делится яркими снимками изсолнечной страны, демонстрируя золотой загар и счастье.На сей раз теледиварешила поразмышлять о жизни, которую многие люди показывают в соцсетях. Зачастуюкрасивые фото, в том числе и Кудрявцевой, дурачат фолловеров, ведь они думают,что жизнь звезд такая же как на картинке.Поводом коткровениям Леры послужил комментарий одной из пользовательниц Сети. Девушкапоинтересовалась у Кудрявцевой, что она хочет сказать своими снимками. "Что мыхотим сказать своими фото? Где мы, что делаем, что едим, как отдыхаем и всетакие красивые и счастливые, что до тошноты. Реальная жизнь совершенно другая —у всех! Исключений нет!" – написалаТелеведущей порой хочется зарегистрироваться под чужимименем и рассказать о себе. "Но сейчас я покрепче закрываю дверь издесь мой фотоальбом, не более", – отметила звезда в Instagram.Поклонники принялисьобсуждать сказанное Кудрявцевой. "Всем нам иногда хочетсякричать, орать, а потом проходит все и думаешь: а стоит ли того! Ведь, по сути,всем на всех наплевать, только близким нужна!", "Всегданадо делиться радостными и счастливыми моментами!!!", "А зачем кому что-тодоказывать? Просто игнорируйте и наслаждайтесь жизнью", – высказалисьпользователи соцсети.