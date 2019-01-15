Телеведущая сделала откровенное заявление в своем Instagram-аккаунте. Лера
Кудрявцева сообщила, что ее реальная жизнь отличается от
демонстрируемой в соцсетях.
Телеведущая сделала откровенное заявление в своем Instagram-аккаунте. Лера
Кудрявцева сообщила, что ее реальная жизнь отличается от
демонстрируемой в соцсетях.
Ведущая "Секрета на
миллион" в настоящее время отдыхает с мамой и старшей сестрой в Омане. ежедневно делится яркими снимками из
солнечной страны, демонстрируя золотой загар и счастье.
На сей раз теледива
решила поразмышлять о жизни, которую многие люди показывают в соцсетях. Зачастую
красивые фото, в том числе и Кудрявцевой, дурачат фолловеров, ведь они думают,
что жизнь звезд такая же как на картинке.
Поводом к
откровениям Леры послужил комментарий одной из пользовательниц Сети. Девушка
поинтересовалась у Кудрявцевой, что она хочет сказать своими снимками. "Что мы
хотим сказать своими фото? Где мы, что делаем, что едим, как отдыхаем и все
такие красивые и счастливые, что до тошноты. Реальная жизнь совершенно другая —
у всех! Исключений нет!" – написала
Телеведущей порой хочется зарегистрироваться под чужим
именем и рассказать о себе. "Но сейчас я покрепче закрываю дверь и
здесь мой фотоальбом, не более", – отметила звезда в Instagram.
Поклонники принялись
обсуждать сказанное Кудрявцевой. "Всем нам иногда хочется
кричать, орать, а потом проходит все и думаешь: а стоит ли того! Ведь, по сути,
всем на всех наплевать, только близким нужна!", "Всегда
надо делиться радостными и счастливыми моментами!!!", "А зачем кому что-то
доказывать? Просто игнорируйте и наслаждайтесь жизнью", – высказались
пользователи соцсети.