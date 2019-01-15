Из-за информации о романе модели и бизнесмена Игоря Булатова на блондинку обрушился град критики, в том числе, от звезд российского шоу-бизнеса. За Викторию Лопыреву вступился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировав ситуацию для Дни.ру.

Из-за информации о романе модели ибизнесмена Игоря Булатова на блондинку обрушился град критики, в том числе, отзвезд российского шоу-бизнеса. За Викторию Лопыреву вступился член экспертного советапо развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировав ситуацию для "Дни.ру".Поговаривают,что гламурная красотка отбила избранникау подруги. Крайне негативно к ситуации Лопыревой отнеслись популярныйтелеведущий Андрей Малахов и певица Ольга Бузова.Малахов написалчто отписывается от ее страницы в Instagram. А Бузова заявила, что "спать с женатыми мужчинами –это #дно".В свою очередь Вадим Манукян считает, что не стоитстоль сурово порицать модель. "Я считаю, что вмешиваться в чужую личную жизнь,а тем более ее публично обсуждать и даже осуждать – это дно. Оказывается,главными моралистами в истории с Лопыревой, судя по публикациям в СМИ, сталиАндрей Малахов и Ольга Бузова. Серьезно?" – задался вопросом эксперт."Человек, производящий такие передачи, от которыхволосы становятся дыбом и мадам, считающая себя певицей, клипы и фото которойполны далеко не целомудренных образов? Это они стали главной совестью страны?За собой последите, дамы и господа!" – призвал Манукян. Он заявил, что несобирается ни хвалить, ни осуждать Викторию Лопыреву. "Бог ей судья, но неМалахов и не Бузова", – заключил Манукян.Как писали "Дни.ру", сломленнаякритикой и руганью Виктория закрыла возможность комментирования еепубликаций на страничке в социальной сети Instagram. Теперь пользователисоцсети могут только любоваться ее снимками.