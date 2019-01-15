Из-за информации о романе модели и
бизнесмена Игоря Булатова на блондинку обрушился град критики, в том числе, от
звезд российского шоу-бизнеса. За Викторию Лопыреву вступился член экспертного совета
по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировав ситуацию для Дни.ру.
Из-за информации о романе модели и
бизнесмена Игоря Булатова на блондинку обрушился град критики, в том числе, от
звезд российского шоу-бизнеса. За Викторию Лопыреву вступился член экспертного совета
по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, прокомментировав ситуацию для "Дни.ру".
Поговаривают,
что гламурная красотка отбила избранника
у подруги. Крайне негативно к ситуации Лопыревой отнеслись популярный
телеведущий Андрей Малахов и певица Ольга Бузова.
Малахов написал
что отписывается от ее страницы в Instagram. А Бузова заявила, что "спать с женатыми мужчинами –
это #дно".
В свою очередь Вадим Манукян считает, что не стоит
столь сурово порицать модель. "Я считаю, что вмешиваться в чужую личную жизнь,
а тем более ее публично обсуждать и даже осуждать – это дно. Оказывается,
главными моралистами в истории с Лопыревой, судя по публикациям в СМИ, стали
Андрей Малахов и Ольга Бузова. Серьезно?" – задался вопросом эксперт.
"Человек, производящий такие передачи, от которых
волосы становятся дыбом и мадам, считающая себя певицей, клипы и фото которой
полны далеко не целомудренных образов? Это они стали главной совестью страны?
За собой последите, дамы и господа!" – призвал Манукян. Он заявил, что не
собирается ни хвалить, ни осуждать Викторию Лопыреву. "Бог ей судья, но не
Малахов и не Бузова", – заключил Манукян.
Как писали "Дни.ру", сломленная
критикой и руганью Виктория закрыла возможность комментирования ее
публикаций на страничке в социальной сети Instagram. Теперь пользователи
соцсети могут только любоваться ее снимками.