Оставившая маленьких дочек в пустой квартире москвичка объяснила их истощенное состояние своей некомпетентностью - якобы она не знала, к кому обратиться за помощью в ситуации острой нехватки денег на питание. Воспитательную беседу с многодетной матерью сняли на видео.

Оставившая маленьких дочек в пустой квартире москвичка объяснила их истощенное состояние своей некомпетентностью — якобы она не знала, к кому обратиться за помощью в ситуации острой нехватки денег на питание. Воспитательную беседу с многодетной матерью сняли на видео.Двух истощенных девочек в возрасте двух и пяти лет в многоэтажке на 1-й Вольской улице в ходе планового обхода обнаружили 14 января инспекторы по делам несовершеннолетних. Дверь им никто не открыл, притом что из квартиры доносился детский плач. Дозвониться до владелицы жилья не удалось, и тогда на место вызвали спасателей, которые и вскрыли дверь.Увиденное неприятно поразило инспекторов: в квартире практически не было уцелевшей мебели, само жилье имело обшарпанный вид, а две девочки были истощены и предоставлены самим себе. Более того, у младшей к тому же были признаки переохлаждения, поскольку она пыталась помыться холодной водой.Девочек отправили в больницу, а полицейские отправились на поиски их матери, которую вскоре нашли недалеко от дома — она гуляла с семилетним и новорожденным сыновьями."Честно сказать, не знала, куда обратиться", — заявила в свое оправдание 26-летняя женщина, пояснив перед этим, что фактически осталась без денег.Судя по кадрам, стражи порядка ей не поверили, поскольку подозреваемая, с их слов, постоянно общалась с инспектором по делам несовершеннолетних, так что в любой момент могла сообщить о проблеме. На фотографии собственных детей она смотреть отказалась.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.