Юлия Тимошенко стала похожа на балерину Анастасию Волочкову. Украинский политик консервативна в том, что касается имиджа – ее обычно узнавали по знаменитой косе. Но вот Тимошенко решилась на эксперимент – и результат превзошел все ожидания.

Юлия Тимошенко стала похожа на балерину Анастасию Волочкову.Украинский политик консервативна в том,что касается имиджа – ее обычно узнавали по знаменитой косе. Но вот Тимошенкорешилась на эксперимент – и результат превзошел все ожидания.Одну из самых известных женщин Украины долгие годы узнавалипо одной лишь прическе. Однако времена меняются. Видимо, в преддвериипрезидентских выборов политик решилась на эксперимент со своим образом.Новое фото появилось на странице Тимошенко в Facebook. Политик позирует впрофиль, стоя у окна. Фотография впечатлила подписчиков Тимошенко – а послетого, как подметили ее сходство с балериной Волочковой, произвела настоящийфурор в соцсетях."Неожиданное совпадение","Осталось толькоповторить шпагат", "Прямо как родные сестры", "Никогда незамечала раньше, что они такие одинаковые", – пишут комментаторы.Большинство согласились с тем, что в профиль Юлия Тимошенко – с новой прической– и Анастасия Волочкова поразительно похожи друг на друга.Напомним,лидеру партии "Батькивщина" Юлиив предвыборной гонке серьезно уступаетпрезидент Украины Петр Порошенко. Многие эксперты предрекают ей победу на выборах главы государства в 2019 году.Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Нынешний глава государства занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов – свой голос за него готовы отдать лишь 9,4% жителей страны. На первой строчке расположилась Юлия , которую готовы поддержать 16,9% украинцев. За ней идет комик Владимир Зеленский – его поддерживают 11,3% респондентов. Тройку замыкает Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 10,9% жителей Незалежной.