Юлия Тимошенко стала похожа на балерину Анастасию Волочкову.
Украинский политик консервативна в том,
что касается имиджа – ее обычно узнавали по знаменитой косе. Но вот Тимошенко
решилась на эксперимент – и результат превзошел все ожидания.
Юлия Тимошенко стала похожа на балерину Анастасию Волочкову.
Украинский политик консервативна в том,
что касается имиджа – ее обычно узнавали по знаменитой косе. Но вот Тимошенко
решилась на эксперимент – и результат превзошел все ожидания.
Одну из самых известных женщин Украины долгие годы узнавали
по одной лишь прическе. Однако времена меняются. Видимо, в преддверии
президентских выборов политик решилась на эксперимент со своим образом.
Новое фото появилось на странице Тимошенко в Facebook. Политик позирует в
профиль, стоя у окна. Фотография впечатлила подписчиков Тимошенко – а после
того, как подметили ее сходство с балериной Волочковой, произвела настоящий
фурор в соцсетях.
"Неожиданное совпадение","Осталось только
повторить шпагат", "Прямо как родные сестры", "Никогда не
замечала раньше, что они такие одинаковые", – пишут комментаторы.
Большинство согласились с тем, что в профиль Юлия Тимошенко – с новой прической
– и Анастасия Волочкова поразительно похожи друг на друга.
Напомним,
лидеру партии "Батькивщина" Юлии
в предвыборной гонке серьезно уступает
президент Украины Петр Порошенко. Многие эксперты предрекают ей победу на выборах главы государства в 2019 году.
Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Нынешний глава государства занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов – свой голос за него готовы отдать лишь 9,4% жителей страны. На первой строчке расположилась Юлия , которую готовы поддержать 16,9% украинцев. За ней идет комик Владимир Зеленский – его поддерживают 11,3% респондентов. Тройку замыкает Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 10,9% жителей Незалежной.